Verksamhetschef Präst/Diakon
2025-10-31
Verksamhetschef - präst eller diakon
Svenska kyrkan Sollefteås tolv församlingar, är levande och öppna gemenskaper med hjärta för människor i livets alla skeden.
Vi finns mitt i våra samhällen och vill vara en närvarande kyrka där tro, hopp och kärlek får ta gestalt i ord och handling.
Vi söker nu en verksamhetschef som vill leda, utveckla och fördjupa vår församlingsverksamhet.
Din roll
Som verksamhetschef har du ett övergripande ansvar för att leda, samordna och utveckla församlingarnas arbete. Du är en del av ledningsgruppen och arbetar nära kyrkoherden. Du har personalansvar för medarbetarna inom församlingsverksamheten.
Du bidrar med både strategiskt tänkande och pastoral förankring, och du leder med tydlighet, lyhördhet och värme.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- leda och utveckla verksamheten i samverkan med medarbetare och kyrkoherde
- personal-, budget- och arbetsmiljöansvar
- bidra till helhet och samordning mellan olika verksamhetsområden
- delta i gudstjänstlivet och församlingens gemensamma uppdrag
- delta i gudstjänstlivet och församlingens gemensamma uppdrag
- vara ett stöd och en resurs inom diakoni respektive gudstjänst.
Du är diakon eller präst med erfarenhet av ledarskap, gärna inom Svenska kyrkan eller annan ideell verksamhet. Du har god kännedom om Svenska kyrkans organisation och du drivs av att skapa goda förutsättningar för människor att växa - både i tro och i arbetsglädje.
Vi ser gärna att du har
- erfarenhet av personalledning och utvecklingsarbete
- förmåga att arbeta strategiskt och strukturerat
- en inkluderande ledarstil som främjar delaktighet och ansvar
- B-körkort då bil är en förutsättning för att ta sig runt i våra vackra bygder.
Vi erbjuder
En stimulerande och meningsfull tjänst där du får möjlighet att göra skillnad i människors liv.
Du får arbeta i, och med, ett kompetent och engagerat team. Du får ett stort förtroende och frihet under ansvar. Här finns friskvårdsförmåner, tillgång till företagshälsovård och handledning. Vi månar också om din professionella utveckling och uppmuntrar kompetensutveckling.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar kvalificerade sökande - oavsett kön, bakgrund eller ålder.
Sollefteå pastorat består av tolv församlingar och täcker, i geografin, samma område som Sollefteå kommun. Kärnverksamheten för Svenska kyrkans församlingar är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission. Sollefteå pastorat förvaltar också kyrkobyggnader och andra lokaler samt ansvarar för begravningsverksamheten i de tolv församlingarna.
Sollefteå pastorat Kontakt
