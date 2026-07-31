Verksamhetschef personlig assistans, Solna stad
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2026-07-31
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Är du en erfaren och engagerad ledare som vill ha ett meningsfullt och utmanande arbete? Då kanske du är vår nästa verksamhetschef för Personlig assistans!Publiceringsdatum2026-07-31Om företaget
Humaniora vård och omsorg är den kommunala utföraren i Solna stad. Vi ansvarar för bland annat stöd till personer med funktionsnedsättning samt förebyggande verksamhet. Solna stad söker en verksamhetschef till personlig assistans som kommer att ansvara för området personlig assistans, ledsagning, avlösning, kontaktpersoner och kontaktfamiljer.
Vad innebär arbetet?
Som verksamhetschef leder och utvecklar du området inom funktionsstöd tillsammans med dina kollegor i ledningsgruppen. I uppdraget ingår det att planera, utveckla och följa upp verksamheten kvalitetsmässigt. Du förväntas driva utvecklingsarbete i verksamheten tillsammans med medarbetarna för att främja kvaliteten samt kompetensutveckla. I rollen har du personal-, budget- och verksamhetsansvar.
Som verksamhetschef har du ett ansvar för att bedriva en effektiv och lösningsorienterad arbetsledning samt säkerställa att våra brukare får stöd och service av god kvalitet. Vidare samverkar du med andra nätverk såsom Solna stads ledarforum, omvårdnadsförvaltningens dialogforum och samverkansgrupper med privata utförare inom område funktionsstöd i Solna.
Du kommer även att ingå i ledningsgruppen för funktionsstöd och rapporterar till områdeschefen.
Vem söker vi?
Du har
adekvat högskoleexamen inom området som socionom eller alternativt en utbildning som vi bedömer likvärdig
erfarenhet av verksamhetsområdet personlig assistans
dokumenterad erfarenhet av att arbeta med budget, prognoser och förmåga att leda verksamheten med ett tydligt fokus på ekonomisk hushållning
god svenska i tal och skrift
erfarenhet av att leda i en politiskt styrd organisation (meriterande).
Du är en mogen och kommunikativ ledare som planerar och organiserar arbetet utifrån uppdragets mål och kvalitetskrav. Du driver verksamhetens utveckling framåt och deltar aktivt i det strategiska arbetet.
Som chef skapar du engagemang och goda samarbeten både internt och externt. Du är närvarande, tydlig och lyhörd, med ett starkt fokus på människor och kommunikation.
Du växlar lätt mellan strategiskt och operativt arbete, ser helheten och fångar detaljerna. Med din erfarenhet av förbättringsarbete tar du initiativ, ser möjligheter i förändring och känner dig trygg i att representera verksamheten i olika sammanhang.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vårt erbjudande
ett meningsfullt arbete där du får göra skillnad
engagerade och kompetenta kollegor i en förvaltning som är i en stark utvecklingsfas
ett högt tempo där ingen dag är den andra lik
utvecklingsmöjligheter
nära ledarskap
lokaler centralt i Solna med goda kommunikationsvägar.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Varmt välkommen med din ansökan senast den 21 augusti.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Christina Scappini, christina.scappini@solna.se
Slutkandidat i denna rekrytering kommer att genomgå en bakgrundskontroll.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
För facklig kontaktperson för tjänsten se www.solna.se/jobba-hos-oss/fackliga-kontaktpersoner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna Kommun
(org.nr 212000-0183), https://www.solna.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Stadshusgången 2 (visa karta
)
171 86 SOLNA Arbetsplats
Omvårdnadsförvaltningen, Humaniora vård & omsorg, Personlig assistans Kontakt
Vision, Annika Engberg Lordin 08-7461145 Jobbnummer
10016598