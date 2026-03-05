Verksamhetschef Ögonkliniken Östergötland
2026-03-05
Vi söker dig som är en trygg och strategisk ledare med förmåga att skapa engagemang, delaktighet och tydlig riktning i en komplex kunskapsorganisation.
Du vill leda en högspecialiserad verksamhet med starkt patientfokus och samtidigt bidra till utveckling inom vård, forskning och utbildning.
Ögonkliniken i Östergötland möter patienter med i stort sett alla typer av ögonsjukdomar som diagnostiseras och behandlas vid kliniken. Kliniken bedriver både öppenvård och slutenvård och består av mottagningar, operationsavdelningar, vårdplatser på en annan klinik, samt en syncentral. Vi ger länssjukvård till invånarna i hela Östergötland och högspecialiserad vård till patienter från Jönköping, Kalmar och Östergötlands län. Ögonkliniken är en universitetssjukvårdsenhet med ett omfattande forsknings- och utbildningsuppdrag. Kliniken består av drygt 120 medarbetare i olika professioner.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef har du ett övergripande verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du leder klinikens ledningsgrupp och ansvarar för att driva, förbättra, utveckla och följa upp verksamhet, forskning och utvecklingsarbete. Verksamhetschefen har även det yttersta medicinska ansvaret för kliniken. Som verksamhetschef kommer du att vara närmaste chef för klinikens vård- och enhetschefer. Organisatoriskt är verksamhetschefen direkt underställd produktionsenhetschefen. Som verksamhetschef ingår du i Sinnescentrums ledningsgrupp och förväntas delta aktivt genom att engagera dig i frågor som inte endast rör den egna kliniken. Verksamhetschefen skall med kunskap, erfarenhet, sidledsansvar och omdömesgill tyngd kunna företräda verksamheten både inom och utanför Region Östergötland.
Om dig
Vi söker dig som har en examen från högskola eller universitet, gärna inom hälso- och sjukvård.
Ledarerfarenhet relevant för tjänsten är ett krav. Tidigare chefserfarenhet är meriterande, liksom att du har ledarutbildning. Forskning är genomgripande på kliniken, därav är det meriterande om du är disputerad.
Tjänsten kräver kunskap och färdigheter i strategiskt ledarskap på individ-, grupp- och organisationsnivå. Som verksamhetschef behöver du kunna leda verksamheten genom andra chefer. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift förväntas.
Vi söker dig med följande personliga förmågor:
Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.
Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen.
Ansökan och anställning
Du kommer erbjudas en tillsvidareanställning på heltid i din grundprofession. Chefsuppdraget är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år. Tillträde efter överenskommelse.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
