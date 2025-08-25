Verksamhetschef och tandläkare

Delectus Dental AB / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm
2025-08-25


Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Delectus Dental AB i Stockholm, Norrtälje eller i hela Sverige

Verksamhetschef (legitimerad tandläkare) till Delectus Dental, Norrtälje Tandhälsa & Vintertullens Tandhälsa
Vill du kombinera ledarskap, strategiskt ansvar och kliniskt arbete inom modern tandvård?
Vi söker nu en engagerad och resultatinriktad verksamhetschef som vill vara med och leda våra tre kliniker: Delectus Dental (Stockholm), Norrtälje Tandhälsa (Norrtälje) och Vintertullens Tandhälsa (Södermalm, Stockholm).
Om rollen
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för att våra kliniker drivs effektivt, patientsäkert och i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Rollen kombineras med kliniskt patientarbete som tandläkare, vilket innebär att du både leder verksamheten och själv arbetar med patienter.

Publiceringsdatum
2025-08-25

Dina arbetsuppgifter
Operativt och strategiskt ansvar för tre kliniker

Personalansvar inklusive arbetsledning, schemaläggning och utvecklingssamtal

Ekonomiskt ansvar - uppföljning av budget, omsättning och kostnader

Säkerställa kvalitet och patientsäkerhet enligt Socialstyrelsens och IVO:s riktlinjer

Ansvara för klinikernas rutiner, system och arbetsflöden

Patientarbete som tandläkare (del av arbetstiden)

Driva utvecklingsprojekt och marknadsinsatser i samråd med ledningen

Vi söker dig som
Är legitimerad tandläkare med giltig svensk tandläkarlegitimation

Har erfarenhet av arbetsledning eller chefsroll inom vård, gärna tandvård

Är trygg i att leda personal, bygga team och hantera arbetsmiljöfrågor

Har ekonomisk förståelse och vana att följa upp resultat

Är strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ

Har goda kunskaper i svenska och engelska

Vi erbjuder
En utvecklande roll i en växande tandvårdsorganisation

Kombination av ledarskap och kliniskt arbete

Nära samarbete med erfarna tandläkare, tandhygienister och sköterskor

Möjlighet att påverka och driva utvecklingen framåt

Tillsvidareanställning, heltid, med placering i Stockholm/Norrtälje och delvis möjlighet till distansarbete

Praktisk information
Plats: Stockholm / Norrtälje

Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning

Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: hanna.milo@delectusdental.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Delectus Dental AB (org.nr 559026-0864)
Ruddammsvägen 31 B (visa karta)
114 21  STOCKHOLM

Kontakt
Nuvarande verksamhetschef
Hanna Milo
hanna.milo@delectusdental.se
0704548951

Jobbnummer
9475199

Prenumerera på jobb från Delectus Dental AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Delectus Dental AB: