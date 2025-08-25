Verksamhetschef och tandläkare
2025-08-25
Verksamhetschef (legitimerad tandläkare) till Delectus Dental, Norrtälje Tandhälsa & Vintertullens Tandhälsa
Vill du kombinera ledarskap, strategiskt ansvar och kliniskt arbete inom modern tandvård?
Vi söker nu en engagerad och resultatinriktad verksamhetschef som vill vara med och leda våra tre kliniker: Delectus Dental (Stockholm), Norrtälje Tandhälsa (Norrtälje) och Vintertullens Tandhälsa (Södermalm, Stockholm).
Om rollen
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för att våra kliniker drivs effektivt, patientsäkert och i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Rollen kombineras med kliniskt patientarbete som tandläkare, vilket innebär att du både leder verksamheten och själv arbetar med patienter.Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Operativt och strategiskt ansvar för tre kliniker
Personalansvar inklusive arbetsledning, schemaläggning och utvecklingssamtal
Ekonomiskt ansvar - uppföljning av budget, omsättning och kostnader
Säkerställa kvalitet och patientsäkerhet enligt Socialstyrelsens och IVO:s riktlinjer
Ansvara för klinikernas rutiner, system och arbetsflöden
Patientarbete som tandläkare (del av arbetstiden)
Driva utvecklingsprojekt och marknadsinsatser i samråd med ledningen
Vi söker dig som
Är legitimerad tandläkare med giltig svensk tandläkarlegitimation
Har erfarenhet av arbetsledning eller chefsroll inom vård, gärna tandvård
Är trygg i att leda personal, bygga team och hantera arbetsmiljöfrågor
Har ekonomisk förståelse och vana att följa upp resultat
Är strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Vi erbjuder
En utvecklande roll i en växande tandvårdsorganisation
Kombination av ledarskap och kliniskt arbete
Nära samarbete med erfarna tandläkare, tandhygienister och sköterskor
Möjlighet att påverka och driva utvecklingen framåt
Tillsvidareanställning, heltid, med placering i Stockholm/Norrtälje och delvis möjlighet till distansarbete
Praktisk information
Plats: Stockholm / Norrtälje
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: hanna.milo@delectusdental.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Delectus Dental AB
(org.nr 559026-0864)
Ruddammsvägen 31 B (visa karta
)
114 21 STOCKHOLM Kontakt
Nuvarande verksamhetschef
Hanna Milo hanna.milo@delectusdental.se 0704548951 Jobbnummer
9475199