Verksamhetschef Norrköping
Samhall Aktiebolag / Chefsjobb / Norrköping Visa alla chefsjobb i Norrköping
2026-06-30
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Om Samhall
Samhall finns till för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad där alla ses som en tillgång. Vårt uppdrag är att skapa meningsfulla jobb för personer med funktionsnedsättning. Varje år anvisas ca 2 000 personer till oss från Arbetsförmedlingen och det vi gör är att erbjuda dem en stabil plattform att stå på och möjlighet att träna sina förmågor och utveckla sin kompetens. Vårt viktigaste mål är att 1 500 personer varje år ska lämna oss för ett arbete utanför Samhall.
Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt uppdrag och våra mål högst närvarande. Övertygelsen om att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft för oss alla. Vi tror att du som läser detta känner lika starkt för det som vi.
Vi är 24 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Välkommen till Samhall!
Rollen som Verksamhetschef
Vi söker nu en verksamhetschef som vill bidra till den fortsatta utvecklingen av Samhall, ett av Sveriges viktigaste företag. Verksamhetschefen kommer att tillhöra Region Nord som är organiserad i fem distrikt och det är till distrikt Östergötland/Södermanland/Gotland vi nu söker vår nästa verksamhetschef med placeringsort Norrköping.
Som verksamhetschef erbjuds du ett stort ansvar med varierande arbetsuppgifter, där du leder och utvecklar verksamhetsområdet i linje med bolagets uppsatta mål. Du är en av två verksamhetschefer i Norrköping och ditt område har cirka 350 medarbetare. Du kommer att leda ca 13-14 första linjens chefer och ha resultat- och personalansvar för verksamhetsområdet. I arbetet ingår att ansvara för att utveckla affärs- och verksamhetsuppdrag genom goda relationer och ett sinne för affärsutveckling, organisera och skapa förutsättningar för att nå uppsatta mål, samt leda och coacha dina direktrapporterande områdeschefer.
Du ingår i distriktsledningen med nio andra verksamhetschefer och tre stödjande roller. Du rapporterar till distriktschef.
I rollen som verksamhetschef är du en trygg och tydlig ledare som har stor kunskap om att leda driftverksamhet inom olika leveransområden, med många personer involverade. Du förstår vikten av att skapa och upprätthålla leveransstabilitet hos kund och är delaktig, tydlig och tillgänglig för de chefer du ansvarar för.
Du får ett stort ansvar med varierande arbetsuppgifter i syfte att skapa god lönsamhet och utveckla affärsrelationer med nya och befintliga kunder, för att därmed ge möjlighet till medarbetarutveckling av ca 350 medarbetare som anvisats från Arbetsförmedlingen för att utveckla sin arbetsförmåga.
Som person är/har du:
Engagerad, pålitlig och uppmärksam
Erfarenhet av att leda andra chefer samt driva förändringsarbete i komplexa situationer
Erfarenhet av driftverksamhet med tjänsteleveranser hos många kunder
Utvecklingsinriktad med god förmåga att anpassa ditt arbetssätt vid förändring
Förmågan att agera såväl strategiskt som operativt
Trivs du med att skapa kontakter och är bra på att utveckla goda relationer, såväl internt som externt.
Goda kunskaper om ekonomi i relation till kundleveranser
Genuint intresserad av människors förmåga att utvecklas, och har lätt för att samarbeta med olika typer av personligheter
B-körkort
Du måste dela Samhalls grundläggande värderingar. Hos oss bidrar du till kundnytta, medarbetarnytta och samhällsnytta i ett företag där alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden.
Ansökan och övrig information
Vill du bli en av oss? Ansök redan idag då ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Samhall arbetar aktivt med mångfald och ser gärna sökanden med olika bakgrund.
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Anställningsdatum: Enligt överenskommelse
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Befattningens placering: Norrköping
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Kontaktpersoner: Rekryterare, Stina Torell, stina.torell@samhall.se
Pga sommar och semestertider kan svarstiden påverkas.
Fackliga kontaktuppgifter:
Asim Zilic, Saco 021-831820 Siwerth Ahlm, Unionen tel. 013-37 33 26 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7991593-2078180". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samhall Aktiebolag
(org.nr 556448-1397), https://karriar.samhall.se
Tenngatan 4 (visa karta
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602 23 NORRKÖPING Arbetsplats
Samhall AB Jobbnummer
9985393