Verksamhetschef Medicintekniska avdelningen
2026-01-05
Vi erbjuder en chefsroll i en verksamhet under ständig utveckling.
Som medicinteknisk chef tillgodoser du kraven på patientsäkerhet och god vård och ser till att samverkan och samordning mellan berörda verksamheter fungerar på ett optimalt sätt. I rollen ingår att vara drivande i medicintekniska frågor, aktivt bevaka och följa utvecklingen samt kommunicera frågor inom området. Rollen innebär att stödja alla verksamheter på länssjukhuset då en fungerande medicinteknik är en grundförutsättning för att kunna erbjuda en god och säker vård.
I rollen som verksamhetschef ansvarar du för klinikens verksamhet, medarbetare och ekonomi samt sätter mål och följer upp resultat. Ditt arbete ska leda till en god och säker vård för våra patienter där värdegrundsfrågorna ligger i fokus. Du har personalansvar för 14 medarbetare.
Chefskapet är tidsbegränsat och vi erbjuder tillsvidareanställning i organisationen utifrån din grundprofession. I denna rekrytering tillämpar vi tester i vårt urval såsom problemlösnings- och personlighetstest som mäter arbetsprestation och beteenden i arbetslivet.
Om dig
Vi söker dig som har ingenjörsutbildning på högskolenivå eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har flerårig yrkeserfarenhet inom det medicintekniska området och goda kunskaper i medicintekniska regelverk för att kunna stödja organisationen. Har du chefserfarenhet är det meriterande.
Du är en tydlig och engagerad ledare som lägger stor vikt vid kundfokus. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer och ser till att kompetens, engagemang och delaktighet tas tillvara hos medarbetarna. Du planerar ditt arbete på ett strukturerat sätt och tycker om problemlösning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
I Region Kalmar län arbetar vi utifrån ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap - UL. Det betyder att vi eftersträvar ett chef- och ledarskap där chefen inspirerar och motiverar sina medarbetare för att skapa delaktighet och engagemang, och som själv agerar föredöme och visar personlig omtanke. Läs gärna mer om det här.
Den medicintekniska avdelningen består av 15 medarbetare som tillsammans ansvarar för att patienterna kan behandlas med rätt utrustning vid rätt tillfälle på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Vi har idag ca 5 300 medicintekniska utrustningar registrerade i vårt inventariesystem. Medarbetarna på vår medicintekniska avdelningen arbetar självständigt och har hög kompetens.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tillämpar individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
