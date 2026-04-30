Verksamhetschef medicinkliniken Växjö sjukhus
2026-04-30
Vi söker dig som tillsammans med oss vill forma medicinkliniken på Växjö sjukhus och framtidens sjukhusvård!
Sjukhusvården har 3200 medarbetare och är organiserad i 25 kliniker på sjukhusen i Ljungby och Växjö. Vi tillhandahåller ett brett vårdutbud och rapporterar god tillgänglighet och kvalitet i nationella jämförelser. Verksamheterna genomsyras av stor utvecklingskraft och engagerade chefer och medarbetare. Vårt uppdrag är tydligt - att erbjuda vård av högsta kvalitet och god tillgänglighet till alla invånare i vårt län. Vi arbetar utifrån principerna om jämlikhet och respekt för varje individ, med ett fokus på patientens bästa.
Växjö sjukhus är länets största akutsjukhus med alla de viktigaste funktionerna och har samtidigt det lilla sjukhusets fördelar. Här arbetar vi nära varandra, med korta beslutsvägar och ett arbetsklimat som präglas av samarbete, prestigelöshet och genuin omtanke.
Medicinkliniken har fram tills nu varit en gemensam länsklinik men ska nu delas upp i en separat klinik för respektive sjukhus. Medicinkliniken i Växjö är sjukhusvårdens största klinik med cirka 400 medarbetare och består av både öppen- och slutenvård. Kliniken har alla de invärtesmedicinska specialiteterna förutom geriatrik. Utöver det finns även allergologi, neurologi och reumatologi. Utifrån de olika specialiteterna delas kliniken in i sektioner, som var och en leds av en sektorsansvarig läkare tillsammans med en avdelningschef. Varje sektion har öppenvård med mottagning och flera sektioner har egen dagsjukvård. Njursektionen har även en dialysavdelning.
Slutenvården består av fyra vårdavdelningar och en HIA. Kliniken har tillgång till vårdplatser på sjukhusets akutvårdsavdelning och disponerar även vårdplatser på onkologavdelning för de hematologiska patienterna. Ett målmedvetet arbete de två gångna åren har resulterat i en medelbeläggning på 90% av klinikens vårdplatser och överbeläggningar och utlokaliserade patienter är ovanligt.
Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag som verksamhetschef är att leda, utveckla och följa upp verksamheten och dess ledningsgrupp. Ledningen består av två läkarchefer och en biträdande verksamhetschef som är chef för tio avdelningschefer vilka har ansvar för omvårdnadspersonal och sekreterare. I stabsfunktion finns även kliniksekreterare, verksamhetsutvecklare, HR och ekonomi. Tillsammans ansvarar ni för verksamhetens drift och utveckling. Som verksamhetschef har du det yttersta ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö för kliniken. Du ingår i sjukhusvårdens ledningsgrupp och rapporterar till sjukhuschefen för Växjö sjukhus.
Viktiga områden för klinikledningens arbete närmsta tiden rör bland annat samarbete inom sjukhuset och med Ljungby sjukhus liksom fortsatt omställning till nära vård, översyn av vårdens innehåll, ny- och ombyggnationer, beredskap och kompetensförsörjning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och erfaren chef och ledare. Du har en professionell yrkesbakgrund inom hälso- och sjukvård och flerårig erfarenhet som chef med personalansvar.
Vi vill att du är en prestigelös ledare med ett tillitsbaserat ledarskap som bidar till ett positivt, öppet och tryggt arbetsklimat. Du är bra på att tydliggöra mål och förväntningar, ta fram övergripande planer och driva verksamheten framåt. Du har god förmåga att påverka och utveckla samtidigt som du är lyhörd och flexibel.
Rekryteringsprocessen:
Vi tillämpar personlighets- och problemlösningstest som underlag till urvalet, som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen.
Vi vill göra dig uppmärksam på att din ansökan och dina ansökningshandlingar kan komma att begäras ut som en offentlig handling.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi erbjuder dig:
• En unik möjlighet att påverka och utveckla medicinkliniken i Växjö och sjukhusvården
• Chefsutbildningar
• Ett omfattande introduktionsprogram skräddarsytt för dig som ny chef inom Region Kronoberg
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Fackliga representanter:
Julia Karlsson - Vision
Antigona Krasniqi - Kommunal
David Torstensson - Vårdförbundet
Mahmoud Hiba - SACO
Elise Calvert - KLL
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 280/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
351 88 VÄXJÖ
Region Kronoberg, Hälso- och Sjukvårdsledning
HR-chef
Jenny Persbeck 0470-58 70 92
9885754