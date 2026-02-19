Verksamhetschef Måltid Sala kommun
Sala är en trivsam småstad med ett centralt geografisk läge och goda allmänna kommunikationer. I kommunen bor ca 22 800 invånare varav 2 000 har kommunen som arbetsgivare.
Vill du vara med och utveckla Sala kommuns måltidsverksamhet? Är du en trygg ledare som vill leda och inspirera dina medarbetare för att tillsammans skapa en kreativ och trygg arbetsmiljö? Brinner du för att arbeta med måltidsupplevelsen, god mat lagad av kvalitativa råvaror och vill bidra med ditt engagemang i en välmående enhet? Då ska du fortsätta läsa annonsen, för det här kan vara en tjänst för dig!
Om arbetsplatsen
Sala kommun har en samlad organisation för all måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg. En medveten satsning har gjorts på utbyggnad av tillagningskök för att gästen ska få så närlagade måltider som möjligt. I dagsläget består enheten av 21st kök, samtliga är tillagningskök. Måltidsenheten sysselsätter 55 tillsvidareanställda köksmästare, kockar och restaurangbiträden. I staben finns två enhetschefer, samordnare och poolpersonal. Verksamhetschefen ansvarar idag också för staben samt äldreomsorgens tre kök och måltidsprocess.
Staben är placerad centralt i Sala medan köken är geografiskt spridda inom hela kommunen. Verksamheten består både av stora kök och små enmans kök.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig en spännande roll i en välmående enhet där du har ansvaret för hur verksamheten planeras, genomförs, utvecklas och följs upp i nära samarbete med dina enhetschefer. Ditt intresse för människor, att vara lyhörd och skapa förtroende leder till en utveckling av hela verksamheten. Måltidsverksamhetens vision är att göra måltiden till en upplevelse! Vi ska ge våra gäster en god och näringsriktig måltid i fräsch och ändamålsenlig miljö. Vi ska sträva efter att laga maten så nära gästen som möjligt, utan onödiga tillsatser. Våra menyer ska vara varierande, hållbara, näringsberäknade och anpassade efter våra gästers önskemål. Kraft ska läggas på form, färg och doft och inte minst i smaken.

Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef bygger du god relation och samverkar med kommunens övriga kontor som utgör beställare. Du realiserar politiska beslut och styr mot ekonomiska och kvalitativa mål.
Du har det övergripande arbetsmiljöansvaret och representerar verksamheten i samverkan med de fackliga representanterna.
Du utvecklar verksamheten för att möta kommande behov, utvecklar den civila beredskapen och möter den demografiska förändringen i samhället.Kvalifikationer
Som person är du lyhörd och pedagogisk. Du är drivande och resultatinriktad med en god förmåga att samarbeta i komplexa frågor. Du är trygg i ditt ledarskap och skapar delaktighet och engagemang hos dina medarbetare. För att lyckas i rollen har du en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt vara en god kommunikatör. Du är bra på att upprätthålla, koordinera och utveckla förtroendefulla relationer och samarbeten i nära samverkan, såväl inom din organisation som med externa aktörer.
Du har erfarenhet av att arbeta som chef, gärna inom en politiskt styrd organisation. Erfarenhet av måltidsverksamhet inom äldreomsorgen är meriterande.
Du har relevant högskoleutbildning inom kostområdet, exempelvis som kostvetare eller kostekonom, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
God förmåga att kunna kommunicera på svenska i tal och skrift
B-körkort är ett krav
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning 100%
Tillträde enligt överenskommelse
Individuell lönesättningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 17 mars.
Ansökan sker från www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Teknisk chef, Roger Lindström, roger.lindstrom2@sala.se
, 0224-747401Facklig kontakt
Kommunal: kommunal@sala.se
, 010-442 81 83, Vision: vision@sala.se
, 0224-749662
Om arbetsgivaren
I Sala kommun arbetar vi för ett aktivt medarbetarskap och en tillitsbaserad ledning och styrning. Det innebär att medarbetarna tillsammans med chefen tar ansvar för de resultat som uppnås, för arbetsmiljön och för arbetsplatsen i sin helhet. Målsättningen med det aktiva medarbetarskapet är att främja kvaliteten och den långsiktiga utvecklingen av verksamheten. Det bygger på att det finns rätt kompetens och ett kontinuerligt arbete med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Ledarskapet ska präglas av en tillitsbaserad styrning och ledning som bygger på förtroende, delaktighet och samspel.
Tillitsbaserad ledning och styrning samspelar med vår värdegrund enkelt, effektivt och medborgarvänligt vilket ökar Sala kommuns kvalitet och stärker våra resultat. I Sala kommun är vi alla medarbetare och vissa av oss har också ett ledaransvar genom sin roll som chef. Med tillitsbaserad ledning och styrning och ett aktivt medarbetarskap utvecklas ett naturligt samspel.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sala kommun
(org.nr 212000-2098), http://www.sala.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Teknisk chef
Roger Lindström roger.lindstrom2@sala.se 0224-747401 Jobbnummer
