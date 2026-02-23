Verksamhetschef Kulturdoula Stockholm
2026-02-23
Verksamhetschef Kulturdoula Stockholm
Vill du leda ett engagerat team och göra skillnad för utrikesfödda gravida i region Stockholm? Välkommen att söka!
Föreningen Mira är en ideell förening som sedan 2016 driver ett kulturdoulaprojekt på uppdrag av Region Stockholm. Vi stöttar utrikesfödda gravida som är nya i Sverige under graviditet och förlossning, med målet att skapa en mer jämlik förlossningsvård. Projektet finansieras av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).
Vi har kontor i Rinkeby Folkets hus men verkar i hela regionen och på alla förlossningssjukhus.
Om rollen
Som verksamhetschef ansvarar du för att hålla ordning, struktur och framdrift i verksamheten. Du leder en liten arbetsgrupp, följer upp mål och beslut, och ser till att uppgifter blir gjorda. Rollen kräver att du kan prioritera i ett varierande tempo och hålla kursen även när oväntade frågor dyker upp.
Du arbetar strategiskt med verksamhetens utveckling och implementering i samarbete med HSF och Miras styrelse.
Vem är du?
Du har en förmåga att se och utveckla styrkorna hos människor. Vi är ett litet team som arbetar självständigt men som behöver en ledare som hjälper oss att utvecklas på bästa sätt.
Vi söker någon med ett ledarskap som bygger på dialog, tydlighet och förmågan att coacha och utveckla medarbetare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Planering och uppföljning av styrdokument
• Personalansvar: medarbetarsamtal, lönesamtal, ledighetsplanering
• Budgetansvar
• Rapportering till Miras styrelse
• Uppföljning av månadsrapporter och statistik
• Utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete
• Arbetsmiljöansvar
• Ta fram strategi för implementering av verksamheten
Kvalifikationer
• Minimum 2-3 års chefs- eller ledarskapserfarenhet
• Erfarenhet av projektarbete
• Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
Meriterande
• Erfarenhet från ideell sektor
• Erfarenhet av vårdyrke
• Erfarenhet av budgetarbete
• Arbetsrättslig kompetens
Praktisk information
Tjänsten är på halvtid med start enligt överenskommelse. Miras avtal med HSF sträcker sig till december 2027, med förhoppning om fortsättning. Urval och intervjuer sker löpande.
Intresserad?
Skicka ditt CV och en kort beskrivning till anna@kulturdoula.se
. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: anna@kulturdoula.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mira
Skårbygränd 1 (visa karta
)
163 72 SPÅNGA Kontakt
Projektledare
Anna Jensen anna@kulturdoula.se 0724488834 Jobbnummer
9756458