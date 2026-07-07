Verksamhetschef Kultur- och fritid
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2026-07-07
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Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans. Arbetsplatsen är belägen i centrala Tierp, enbart ett par minuters promenad väg ifrån tågstationen.
Som verksamhetschef för Kultur- och fritid leder du fyra enhetschefer i din ledningsgrupp och ingår samtidigt i kommunens övergripande ledningsgrupp. I Tierps kommunkoncern arbetar alla chefer utifrån ett utvecklande ledarskap, vilket innebär att du tillsammans med andra nya chefer deltar i en ledarskapsutbildning som stärker dig i det förhållningssätt våra chefer ska utmärkas av.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro. Vi söker dig som visar respekt, tar ansvar och har mod att tänka nytt i arbetet som verksamhetschef hos oss.
Vid frågor gällande tjänsten kontakta Håkan Sandberg HR chef mellan veckorna 28-30. Från och med vecka 31 kontaktas Helena Carlsson Kommundirektör.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef för kultur och fritid ansvarar du för att leda och utveckla kommunens kultur- och fritidsverksamhet i en organisation som är i stark förändring. Du arbetar för att göra kommunen ännu mer attraktiv för både invånare och besökare genom att skapa ett brett, inkluderande och relevant utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. I uppdraget ingår att arbeta strategiskt med verksamhetens långsiktiga utveckling och samtidigt hålla ihop helheten, kvaliteten och samarbetet både inom förvaltningen och med andra aktörer i samhället.
Som verksamhetschef har du det övergripande budget-, personal- och arbetsmiljöansvar där du leder fyra enhetschefer och har ett nära ledarskap även för den administrativa gruppen, som arbetar med bland annat konst och kultur, besöksnäring, finskt förvaltningsområde, verksamhetsutveckling och föreningsutveckling. Verksamhetsområdet Kultur- och fritid består av cirka 60 medarbetare. Tillsammans driver ni verksamheten framåt med fokus på kvalitet, samverkan och ett framtidsinriktat kultur- och fritidsutbud.
En viktig del av rollen är att fortsätta utveckla verksamhetens innehåll och skapa goda möjligheter till engagemang och delaktighet, särskilt för barn och unga. Du bidrar också till att stärka det lokala föreningslivet och bygger relationer med både interna och externa samarbetspartners, som fastighetsbolag och aktörer inom kultur, fritid och besöksnäring.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom exempelvis kultur, samhällsvetenskap, ledarskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har även dokumenterad chefserfarenhet av att leda genom andra chefer, med ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhetsutveckling. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom kultur- eller fritidsområdet. Önskvärt är även om du har arbetat i en politisk styrd organisation.
Som person har du god förmåga att leda i komplexa miljöer och omsätter strategier till konkret verksamhet. Du har även god förmåga att kommunicera effektivt och vana att samverka med många olika aktörer, både internt och externt.
Ditt ledarskap utgår från principerna för Utvecklande ledarskap, vilket innebär att du skapar motivation genom tydlig riktning och tillit, utvecklar medarbetare genom coachning och kompetensutveckling, bygger relationer som främjar dialog och delaktighet samt leder förändringsprocesser med mod, nyfikenhet och analytisk förmåga. Du är en chef som både utmanar och stöttar, som vågar tänka nytt och som bygger en kultur där människor trivs, växer och tar ansvar.
Inom Tierps kommun gör vi bakgrundskontroller på slutkandidat för chefstjänster genom ToFindOut. Innan bakgrundskontrollerna genomförs kommer du som kandidat behöva godkänna detta och får själv ta del av samma information som vi angående din kontroll.
För att säkerställa trygghet för de barn, brukare och klienter som Tierps kommun ansvarar för krävs att du visar upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334959". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps Kommun
(org.nr 212000-0266)
815 80 TIERP Arbetsplats
Tierps kommun Kontakt
Personalorganisationernas representanter nås via kommunens växel 0293-21 80 00 Jobbnummer
9995493