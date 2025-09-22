Verksamhetschef inom primärvårdsrehabilitering
2025-09-22
Hos Bräcke diakoni får du mer än ett jobb.
Vi är en idéburen organisation som drivs av viljan att se och möta varje människas behov. Här finns lång erfarenhet, 1100 engagerade medarbetare och en kultur där omtanke och utveckling möts. Nu söker vi en verksamhetschef som vill driva och vidareutveckla primärvårdsrehabiliteringen tillsammans med oss.
Rehabmottagning Mölndal
Du möter en mottagning som arbetar med både bredd och spets inom fysioterapi och arbetsterapi - från rehabilitering för kropp och rörelse, till vårt neurovårdsteam som möter personer med neurologiska besvär. Vårt uppdrag utgår från Vårdval Rehab och vi samarbetar tätt med vårdcentralen Krokslätt och andra verksamheter inom Bräcke diakoni. Vårt fokus i verksamheten är en tillgänglig vård, med goda strukturer och samskapande möten.
Uppdraget
Som chef för mottagningen blir du både en närvarande ledare och en del av ett engagerat team på 17 medarbetare. Du tar verksamheten in i nästa steg, med ansvar för personal, ekonomi, kvalitet och för att skapa de bästa förutsättningarna för utveckling. Uppdraget kombineras med kliniskt arbete - vilket gör att du får behålla patientkontakten samtidigt som du leder och formar framtidens rehabilitering. Samtidigt är du en del av Bräcke diakonis ledningsgrupp för Rehabilitering och specialistvård, där du får stöd av chefskollegor, områdeschef och centrala stödfunktioner samt möjlighet till kontinuerlig ledarskapsutveckling.Publiceringsdatum2025-09-22Kvalifikationer
- Legitimerad fysio- eller arbetsterapeut
- Chefserfarenhet 3 år - med ansvar för ekonomi och personal
- Erfarenhet inom av arbete inom Vårdval Rehab
- Erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor, gärna inom primärvårdsrehabilitering
Meriterande
- Erfarenhet av samverkan med och inom Västra Götalandsregionen
- Erfarenhet av att ha arbetat med neurvårdsteam
- Förvärvade kunskaper inom området ledarskap och organisering (ledarskapsutbildning)
Vem vi söker
Här söker vi dig som vill bidra inom den idéburna vården, där utveckling formas utifrån människors och samhällets behov. Du är fysioterapeut eller arbetsterapeut och har chefserfarenhet - med helhetssyn, ansvarskänsla och drivkraft att leda framåt. Ditt ledarskap präglas av närvaro och förmågan att inspirera. Du brinner för utveckling där delaktighet från dina medarbetare är en självklarhet.
Varför Bräcke diakoni?
Hos oss får du ett meningsfullt arbete i en organisation som vågar tänka nytt. Eftersom vi är idéburna återinvesteras allt överskott i vår egen verksamhet - vilket ger oss möjlighet att driva innovation och testa nya arbetssätt. Här värdesätts dina idéer och du ges både ansvar och stöd för att göra verklig skillnad. Ta del av vårt erbjudande och vårt arbete här: https://brackediakoni.se/jobb/
Skicka in din ansökan redan idag - vi hanterar urval och intervjuer fortlöpande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/131". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke rehabmottagning Mölndal-Lindome Kontakt
