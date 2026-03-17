Verksamhetschef inom omsorg i Avesta
En verksamhet inom offentlig sektor i Avesta söker nu en erfaren ledare för ett interimuppdrag som verksamhetschef inom omsorgsområdet. Uppdraget genomförs under en övergångsperiod i samband med pågående rekrytering av ordinarie verksamhetschefer och riktar sig till dig som är en trygg, erfaren och strukturerad ledare med vana att leda komplexa verksamheter genom underställda chefer.
Detta är ett konsultuppdrag via Poolia på heltid med start snarast, dock senast vecka 17. Uppdraget löper initialt i sex månader med möjlighet till förlängning upp till ytterligare sex månader. Uppdraget genomförs på plats hos verksamheten i Avesta.Publiceringsdatum2026-03-17Om tjänsten
I rollen som verksamhetschef har du ett övergripande ansvar för ledning, styrning och uppföljning av verksamheter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.
Du kommer att ha ett så kallat chef-över-chefer-ansvar och leda cirka 17 enhetschefer inom områden som hemtjänst, särskilda boenden, myndighetsutövning samt kommunal hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering. Rollen innebär ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi och personal i en organisation som präglas av flera lagrum och hög komplexitet.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Övergripande ansvar för verksamhet, kvalitet och ekonomi
• Leda och stödja underställda chefer i både operativa och strategiska frågor
• Säkerställa strukturerad ekonomisk uppföljning och god budgetkontroll
• Skapa tydlighet i prioriteringar, styrning och uppföljning
• Säkerställa rättssäker verksamhet enligt gällande lagstiftning
• Säkerställa kvalitet, patientsäkerhet och samverkan mellan olika verksamhetsdelar
• Leda och strukturera arbetet i chefsgrupper
• Samverka med fackliga parter, politisk nivå och externa aktörer
• Ingå i förvaltningens ledningsgrupp
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning och omfattande erfarenhet av ledande roller inom kommunal vård- och omsorgsverksamhet. Du har dokumenterad erfarenhet av verksamhetschef-uppdrag med budget- och personalansvar samt gedigen kunskap om SoL och kommunal hälso- och sjukvård enligt HSL.
För att lyckas i uppdraget behöver du ha flerårig erfarenhet av:
• Chef-över-chefer-ansvar i verksamheter med hög organisatorisk komplexitet
• Att leda genom underställda chefer och säkerställa tydlig styrning och strukturerad uppföljning
• Att arbeta i politiskt styrd organisation
• Att stabilisera eller leda verksamhet under perioder av förändrat organisatoriskt läge
• Övergripande budgetansvar för verksamhet med betydande personal- och ekonomivolym
Som person är du en trygg och stabil ledare som snabbt kan sätta dig in i nya sammanhang och skapa förtroende. Du har en god förmåga att prioritera, fatta beslut och driva arbetet framåt även i komplexa miljöer. Du kombinerar ett tillitsbaserat ledarskap med tydlig styrning och uppföljning, och har en naturlig förmåga att skapa struktur utan att tappa tempo.
Du är kommunikativ, samarbetsorienterad och van att hantera många intressenter samtidigt. Vidare är du självgående, lösningsorienterad och har förmåga att skapa arbetsro i organisationer där behovet av tydligt ledarskap är stort.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansök därför redan idag!
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6197".
Detta är ett heltidsjobb.
http://www.poolia.se/
Poolia Sverige AB
Bita Kaplan bita.kaplan@poolia.se
9802550