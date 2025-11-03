Verksamhetschef inom LSS Personlig assistans (Malmö)
Meer Assistans AB / Sjukvårdschefsjobb / Malmö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Malmö
2025-11-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meer Assistans AB i Malmö
Meer Assistans AB är en växande verksamhet med säte i Malmö som ansöker om tillstånd hos IVO för att bedriva personlig assistans enligt LSS 9 § 2.
Vi grundar vårt arbete på respekt, trygghet och delaktighet - och vill skapa en assistansverksamhet som genomsyras av kvalitet, engagemang och långsiktighet.
Vårt mål är att bygga en organisation där både brukare och personal känner sig sedda, trygga och delaktiga.
Om rollen
Som verksamhetschef hos Meer Assistans blir du en nyckelperson i verksamheten och ansvarar för kvalitet, utveckling och regelefterlevnad.
Du kommer att leda verksamheten tillsammans med bolagets ledning och säkerställa att den bedrivs enligt LSS, SOSFS 2011:9 och andra relevanta föreskrifter.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Ansvara för att verksamheten uppfyller krav enligt lagar, föreskrifter och tillstånd.
Utveckla och följa upp rutiner, dokumentation och ledningssystem.
Leda och stödja personalen samt säkerställa god arbetsmiljö.
Samverka med brukare, anhöriga och myndigheter.
Delta aktivt i uppbyggnaden av verksamheten och bidra till dess långsiktiga framgång.Publiceringsdatum2025-11-03Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning (t.ex. socionom eller motsvarande).
Dokumenterad erfarenhet av LSS-verksamhet, gärna personlig assistans.
God kunskap om SOSFS 2011:9, Lex Sarah, samt kvalitets- och ledningssystem.
Erfarenhet av att leda personal och arbeta med verksamhetsutveckling.
God administrativ och kommunikativ förmåga.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet som verksamhetschef eller enhetschef inom personlig assistans.
Vi erbjuder
En långsiktig roll i ett växande företag med stabila förutsättningar.
Möjlighet att vara med och bygga upp verksamheten från grunden.
Nära samarbete med engagerad ledning med bakgrund inom ekonomi, drift och kvalitet.
Flexibilitet i uppstarten under handläggningstiden.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor, kontakta:
Hisham Anjum
Verksamhetsledare - Meer AssistansMeerAssistans@gmail.com
Ansök genom att mejla ditt CV och personliga brev till:meerassistans@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: meerassistans@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meer Assistans AB
(org.nr 559360-1494) Jobbnummer
9584657