Verksamhetschef inom anläggning
2026-01-21
Verksamhetschef Anläggning - Storstockholms Farmartjänst AB
Vill du vara med och skapa funktionella och hållbara utemiljöer? Vi söker en erfaren och engagerad chef inom anläggning!
Som ansvarig för vår anläggningsverksamhet hos oss får du en central roll i att driva våra anläggnings- och finplaneringsprojekt framåt - från planering till färdig leverans. Du arbetar nära både egen personal och underentreprenörer och är länken mellan kunden och utförandet på plats.
Om rollen
Du ansvarar för ledning av personal och maskinresurser, du är involverad och delaktig i arbetet och säkerställer att det utförs enligt ställda krav. Du har ett öga för detaljer och är lösningsorienterad, samtidigt som du trivs med kundkontakt och är affärsmässig i din kommunikation.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Planering av anläggningsprojekt
Samordning av egen personal och underentreprenörer
Kalkylering, kostnadsuppskattningar och kundförslag
Uppföljning av produktion, ekonomi och kvalitet
Upprätthålla goda relationer med kunder, leverantörer och samarbetspartners Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet som ledare inom mark/anläggning och finplanering
God kännedom om entreprenadjuridik och branschregler (AB 04, ABT 06)
Vana att arbeta självständigt och fatta beslut
Erfarenhet av kalkyl och kundkontakt
B-körkort är ett krav
Meriterande
Bra nätverk av leverantörer och potentiella kunder
Erfarenhet av denna typ av verksamhet
God IT-vana, t.ex. i kalkyl- eller projekthanteringssystem
Vi erbjuder
Ett varierande arbete med frihet under ansvar
Konkurrenskraftig lön och villkor
Möjlighet att påverka och utveckla vår anläggningsverksamhet
Trevliga kollegor och en platt organisation med korta beslutsvägar
En modern maskinpark och stöd från arbetsledning och verkstadOm företaget
Storstockholms Farmartjänst AB är ett väletablerat företag med anor från 1970-talet. Vi arbetar med anläggning, skötsel och maskintjänster i hela Storstockholm. Med ca 25 anställda och en omsättning på 40 miljoner kronor har vi kapacitet att ta oss an allt från mindre uppdrag till större entreprenader - alltid med fokus på kvalitet, funktion och trivsel i utemiljön.
Känner du igen dig? Välkommen att bli en del av vårt engagerade team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: info@stofar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verksamhetschef anläggning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storstockholms Farmartjänst AB
(org.nr 556565-4570)
Massavägen 2 (visa karta
)
196 92 KUNGSÄNGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huvudkontor Jobbnummer
9697475