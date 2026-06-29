Verksamhetschef Infrastruktur
Poolia AB / Chefsjobb / Bollnäs Visa alla chefsjobb i Bollnäs
2026-06-29
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, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
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eller i hela Sverige
Vill du leda utvecklingen av Bollnäs framtida infrastruktur och offentliga miljöer? Söker du en strategisk ledarroll där ditt driv för förändring och samverkan gör verklig skillnad i invånarnas vardag?
Vi söker nu en engagerad och trygg verksamhetschef som vill leda, utveckla och forma vår infrastrukturavdelning för framtidens behov.
Ditt uppdrag
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för fastighet, gata/park och bilpool. Du leder verksamheten både strategiskt och operativt med fokus på kvalitet, ekonomi, arbetsmiljö och långsiktig utveckling. Rollen innebär ett stort fokus på förändringsarbete och att bygga effektiva, hållbara strukturer.
Du har ett nära ledarskap för tre enhetschefer, verksamhetsstöd och en säkerhetssamordnare. Verksamheten i stort omfattar allt från projektledare och fastighetsförvaltare till driftenheter och parkeringsvakter. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och rapporterar till förvaltningschefen.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Strategiskt ledarskap: Leda, samordna och utveckla verksamheten inom fastighet, gata/park och bilpool.
Förändringsarbete: Driva utvecklings- och förändringsprocesser i nära samverkan med medarbetare och externa aktörer.
Helhetsansvar: Leda verksamhet, ekonomi, arbetsmiljö och personal mot uppsatta mål.
Struktur och effektivitet: Skapa tydliga arbetssätt och säkerställa en hållbar förvaltning av kommunens fastigheter och offentliga miljöer.
Samverkan: Främja och utveckla starka samarbeten både internt inom kommunen och externt.Publiceringsdatum2026-06-29Profil
Vi söker en trygg och kommunikativ ledare som bygger sitt ledarskap på tillit, tydlighet och ansvarstagande. Du har ett starkt helhetsperspektiv, är strukturerad och har en dokumenterad förmåga att skapa engagemang och delaktighet i tider av förändring.
Krav för tjänsten:
Relevant högskoleutbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Flera års erfarenhet av att leda med personalansvar.
Erfarenhet av att framgångsrikt driva strukturerat förändrings- och utvecklingsarbete.
Mycket god förmåga att samarbeta och kommunicera med olika målgrupper.
Meriterande:
Erfarenhet från kommunal eller annan politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av att leda chefer.
Vad vi erbjuder dig
Hos oss i Bollnäs kommun får du en nyckelroll i en verksamhet som har direkt betydelse för kommunens utveckling och invånarnas vardag. Du blir en del av en framåtlutad förvaltning där samarbete, utveckling och hållbarhet står i fokus, och där du får stort utrymme att påverka framtiden.
Intervjuer sker från mitten av augusti. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7962664-2076393". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Bollnäs Stn (visa karta
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821 43 BOLLNÄS Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9984148