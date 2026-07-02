Verksamhetschef HVB Vuxna Missbruk
Nya Tag I Göteborg AB / Sjukvårdschefsjobb / Sotenäs Visa alla sjukvårdschefsjobb i Sotenäs
2026-07-02
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Verksamhetschef/ Föreståndare till Nya Tag HVB – Hunnebostrand och Surte
Vill du leda en verksamhet där kvalitet, utveckling och människors möjlighet till förändring står i centrum? Nya Tag söker nu en engagerad och strukturerad chef till våra HVB-verksamheter i Hunnebostrand och Surte samt Stödboende i Surte.
Om Nya Tag
Nya Tag är en del av Evidra Omsorg och erbjuder behandling och stöd till män med skadligt bruk, beroendeproblematik, samsjuklighet, kriminalitet eller andra sociala svårigheter. Våra klienter är mellan 21 och 59 år och vår behandling bygger på evidensbaserade metoder med grund i KBT och miljöterapi.
Vi bedriver verksamhet i både Hunnebostrand och Surte. I Surte har vi även ett Stödboende som en del av klienternas rehabilitering och väg mot ökad självständighet. Verksamheten har tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg och arbetar utifrån höga krav på kvalitet, dokumentation och behandlingsresultat.
En del av Evidra Omsorg
Nya Tag ingår i Evidra Omsorg – en organisation som utvecklar verksamheter med fokus på kvalitet, kunskap och långsiktig utveckling.
Som verksamhetschef får du stöd av centrala stödfunktioner inom kvalitet, HR, ekonomi, verksamhetsutveckling och metodstöd. Detta ger dig goda förutsättningar att fokusera på ledarskap, behandling och verksamhetsutveckling samtidigt som du har tillgång till specialistkompetens inom flera områden.
Vi tror på ett nära ledarskap där verksamheterna får stöd att utvecklas genom samarbete, kunskap och gemensamma processer.
Om rollen
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhetens kvalitet, ekonomi, personal och behandling. Du säkerställer att verksamheten bedrivs enligt lagstiftning, tillståndsvillkor, uppdragsgivares krav och interna riktlinjer.
Du arbetar nära både klienter och medarbetare och ansvarar för att skapa förutsättningar för en trygg, professionell och utvecklande behandlingsmiljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Den dagliga operativa driften med personalansvar och schemaläggning
Säkerställa att klienterna får rätt vård, stöd och behandling.
Ansvara för verksamhetens systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbete.
Säkerställa att avtal, regelverk och lagar efterlevs.
Ansvara för beläggning efter uppsatta mål.
Ansvara för samverkan med uppdragsgivare, myndigheter och samarbetspartners.
Bidra till verksamhetens fortsatta utveckling tillsammans med Evidra Omsorgs stödfunktioner.
Du kan själv välja om Hunnebostrand eller Surte ska vara din huvudsakliga placeringsort.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och närvarande ledare med förmåga att skapa struktur, delaktighet och engagemang. Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och har ett genuint intresse för behandling och förändringsarbete.
Du trivs i en verksamhetsnära roll där du kombinerar ledarskap med kvalitets- och utvecklingsarbete. Du har god samarbetsförmåga och skapar förtroendefulla relationer med såväl klienter som medarbetare och uppdragsgivare.
Kvalifikationer
För tjänsten krävs:
Socionomexamen, beteendevetenskaplig examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete inom HVB-verksamhet.
Tidigare ledar- eller arbetsledarerfarenhet, gärna med personalansvar.
Att du uppfyller IVO:s krav för att kunna stå på tillstånd.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
God datorvana.
Utdrag ur belastnings- och misstankeregister före anställning.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Kunskap om eller utbildning inom KBT och andra metoder.
Erfarenhet av dokumentation, kvalitetsarbete och ledningssystem.
Erfarenhet av arbete med samsjuklighet.
Vi erbjuder
Hos Nya Tag får du möjlighet att leda en verksamhet som gör verklig skillnad för människor i förändring. Du blir en del av Evidra Omsorg där kvalitet, kompetensutveckling och långsiktighet står i fokus.
Vi erbjuder en organisation med korta beslutsvägar, engagerade kollegor och starka stödfunktioner inom kvalitet, HR, ekonomi och metodutveckling som ger dig stöd och goda förutsättningar att lyckas i ditt uppdrag.
Välkommen att bli en del av Nya Tag och Evidra Omsorg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Skicka cv och personligt brev via mail.
E-post: yasmine.hellstrom@evidraomsorg.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verksamhetschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nya Tag i Göteborg AB
(org.nr 556689-1239), https://nyatag.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nya Tag i Hunnebostrand Kontakt
HR
Yasmine Hellström yasmine.hellstrom@evidraomsorg.com 070-665 55 85 Jobbnummer
9989895