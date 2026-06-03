Verksamhetschef hemsjukvård
Linköpings kommun / Sjukvårdschefsjobb / Linköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Linköping
2026-06-03
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Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Uppdraget som verksamhetschef innebär ansvar för ekonomi, medarbetare och verksamhet för ditt verksamhetsområde. Det övergripande målet är alltid att skapa bra dagar tillsammans med individens behov i centrum och utifrån detta säkerställa att verksamheten är rätt bemannad med rätt kompetens samt följa upp verksamhetens kvalitet-, resultat- och måluppfyllelse.
Som verksamhetschef kommer du att ingå i en nära samverkan med andra verksamhetschefer inom Vård- och omsorgsförvaltningen, vårdcentralen samt andra viktiga aktörer. Det här chefsuppdraget är ett delat ledarskap, där du och en chefskollega ansvarar för hemsjukvården med dess 50 medarbetare som består av sjuksköterskor och undersköterskor. Tillsammans driver och utvecklar ni hälso- och sjukvårdsfrågor inom hemsjukvården.
Din arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen har ett nytt verksamhetsuppdrag, om du drivs av utveckling, vill ha en möjlighet att vara med från början och tror på kraften att medskapa, då ska du söka uppdraget som chef hos oss! I vårt nya uppdrag ska vi bl.a. aktivt bidra till kommunens utveckling inom vård, stöd och omsorg för att gynna sektorns utveckling och samtidigt vara en referensverksamhet.
Vi strävar efter att skapa en meningsfull och värdig tillvaro för våra medborgare i Linköping genom vårt engagemang och professionella arbete. Varje år utför vi vård och omsorg till omkring 4 100 Linköpingsbor. Tillsammans med våra 1 500 medarbetare arbetar vi för att upprätthålla hög kvalitet och göra skillnad i Linköpings vård och omsorg. Vi arbetar tillsammans med regionen, medborgare/kommunens invånare, idéburen sektor, myndigheter och andra offentliga aktörer.
Vård och Omsorgsförvaltningen samlas nu bakom visionen - En Vårdsmart Omsorg för Framtiden.
Avdelning Öppna vårdformer ansvarar för utveckling, drift och uppföljning av områdesbaserad vård och omsorg i hemmet inom egenregin utifrån gällande verksamhetsuppdrag. Vårt uppdrag är att arbeta stödjande, förebyggande och hälsofrämjande och generellt bidra till att människor ska kunna leva självständigt och bo kvar i sina egna hem så länge som möjligt.
Hemsjukvårdens uppdrag är att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet till de som behöver. Våra insatser ska hålla en hög kvalitet och vara utformade utifrån varje individs unika behov med respekt för integritet och självbestämmande. Vi arbetar även hälsofrämjande och preventivt genom att fokusera på tidiga insatser och att stärka individens egen förmåga. Vi samverkar med vårdcentralen och arbetar med att instruera och handleda omvårdnadspersonal i omvårdnadsprocessen kring patienten.
Du kommer att utgå ifrån hemsjukvårdens kontor i Åleryd.
Du som söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har erfarenhet inom din profession samt tidigare ledarerfarenhet. Har du tidigare chefserfarenhet, gärna inom hemsjukvård och erfarenhet av att leda legitimerad personal, ses det som meriterande. Då vår organisation är i ständig utveckling och förändring ser vi gärna att du har erfarenhet av förändringsledning.
Då tjänsten innebär kontakt med såväl medarbetare, samarbetspartners, deltagare och dess närstående samt dokumentation behöver du ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
För att lyckas i tjänsten är du trygg i din roll som ledare. Du leder med engagemang och motiverar andra för att nå gemensamma mål. Du har en god självinsikt och är medveten om dina styrkor och utvecklingsområden. Att samarbeta och samverka är en naturlig del i uppdraget och vi ser det som viktigt att du kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vid förändrade omständigheter förväntar vi oss att du ser möjligheterna i förändringarna och har förmåga att leda i förändring. Du arbetar strukturerat med komplexa frågor och gör korrekta avvägningar och prioriteringar i ditt arbete.
I denna rekrytering använder vi oss av tester som en del i bedömningen, om du går vidare i processen. Urval påbörjas direkt efter sista ansökningsdag 14 juni. Intervjuer kommer att genomföras 24-26 juni.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17388
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
589 23 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Facklig företrädare Vision
Eva Hedsköld eva.l.hedskold@linkoping.se Jobbnummer
9943999