Verksamhetschef / Head of Operations - RN Automotive
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2026-07-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Är du en operativ ledare som driver förändring och får verksamheter att utvecklas?
RN Automotive söker en Verksamhetschef / Head of Operations till Göteborg. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där fokus ligger på att modernisera verksamheten, effektivisera arbetssätt och skapa en ännu starkare affär.
Vi söker en närvarande och handlingskraftig ledare som trivs i verksamheten och som kan omsätta mål och planer till konkreta resultat. Du kommer att ha en nyckelroll i att driva utvecklingen av våra två bilanläggningar och säkerställa att organisationen fortsätter att utvecklas inom digitalisering, kundupplevelse, marknadsföring och lönsamhet.
Om rollen
Som Verksamhetschef / Head of Operations har du det övergripande ansvaret för RN Automotives två anläggningar i Tagene och Åbro samt cirka 25 medarbetare. Du ansvarar för den dagliga driften, för de båda anläggningarna i sin helhet, verksamhetens resultat och den fortsatta förändringsresan.
Ditt uppdrag är att skapa en modern, effektiv och kundorienterad verksamhet där processer, arbetssätt och medarbetare utvecklas i takt med marknadens krav. Du har en viktig roll i att omsätta centrala försäljnings- och marknadsinitiativ till lokala aktiviteter och bidra till verksamhetens fortsatta affärsutveckling.
Ansvarsområden
• Leda och utveckla verksamheten vid två återförsäljaranläggningar i Göteborg.
• Driva förändrings- och utvecklingsinitiativ kopplade till modernisering och digitalisering.
• Säkerställa effektiv drift, lönsamhet och hög kvalitet i verksamheten.
• Utveckla försäljning, eftermarknad och kundupplevelse.
• Identifiera och genomföra förbättringar inom processer och arbetssätt.
• Säkerställa genomförandet av centrala försäljnings- och marknadsinitiativ samt driva lokala aktiviteter.
• Bygga en stark prestations- och ansvarskultur.
• Coacha och utveckla ledare och medarbetare.
• Samverka nära RN Nordic och Salvador Caetano Group för att säkerställa genomförande av prioriterade initiativ.
Du rapporterar till CEO för RN Automotive Sverige och arbetar nära såväl den svenska ledningen som den internationella organisationen.
Din Profil
Vi söker dig som är en stark operativ ledare med dokumenterad erfarenhet av att utveckla verksamheter i förändring. Du har ett affärsmässigt driv, stort genomförandefokus och trivs i en miljö där du förväntas skapa resultat genom människor, struktur och tydligt ledarskap.
Vi tror att du har:
• Erfarenhet från fordonsbranschen eller närliggande verksamhet.
• Erfarenhet av personal-, budget- och resultatansvar.
• Erfarenhet av att leda genom andra ledare.
• Dokumenterad erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling.
• God förståelse för försäljning, eftermarknad och affärsutveckling.
• Erfarenhet av digitalisering, effektivisering och förbättringsarbete.
• God ekonomisk förståelse och vana att följa upp verksamhetsresultat.
• God förståelse för marknadsföring och dess betydelse för affären.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Som person är du tydlig, prestigelös och resultatorienterad. Du är van att fatta beslut, följa upp aktiviteter och säkerställa att förändring faktiskt genomförs. Du skapar förtroende genom närvaro, engagemang och ett ledarskap som får människor att växa och prestera tillsammans. Om företaget
RN Automotive är auktoriserad återförsäljare och servicepartner för Renault, Dacia och Alpine i Sverige. Bolaget är ett systerbolag till RN Nordic och sedan den 1 juli 2026 ägs båda bolagen till 100 procent av den internationella fordonskoncernen Salvador Caetano Group.
Kontaktuppgifter
Denna rekrytering genomförs i samarbete med AutoExecutive. Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Ulrika Thorstrand på AutoExecutive.
Urval sker löpande och vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Autorekrytering AB
(org.nr 556683-9568), https://www.autorekrytering.se/
Drottninggatan 33 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
RN Automotive Kontakt
Ulrika Thorstrand ulrika.thorstrand@autorekrytering.se +46 70 663 99 91 Jobbnummer
10003785