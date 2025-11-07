Verksamhetschef Hälso-och sjukvård - Hemsjukvård Rehab
2025-11-07
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vill du bli vår nya chefskollega och göra skillnad för äldre i Uppsala?Vi söker dig som brinner för samverkan, har helhetssyn och sätter patienten och brukaren i centrum. Är du redo att ta ett viktigt ledarskap i utvecklingen av kommunal hemsjukvård för personer över 65 år?
Ditt uppdrag - ledarskap med hjärta och kraftSom första linjens chef för område Ordinärt boende inom Avdelning Hälso- och sjukvård leder du cirka 25 engagerade medarbetare inom Hemsjukvård - Rehab som tillsammans skapar trygg och kvalificerad vård i patientens egen miljö. Du blir en av två chefskollegor som tillsammans driver verksamheten framåt i en viktig och utvecklande roll. Samarbete och samverkan är en stor del av arbetet och uppdraget kräver mycket nära arbete tillsammans med din chefskollega inom Hemsjukvård - Rehab, liksom övriga chefer i avdelningen.Din roll är central för att skapa en sammanhållen, hållbar och patientfokuserad hälso-och sjukvård i Uppsala kommun. Detta kräver både ett eget stort engagemang och intresse för förändringsarbete och en samarbetsförmåga lite utöver det vanliga. Arbetet kräver en mycket god förmåga att göra såväl patient/ brukare, anhöriga, medarbetare och kollegor delaktiga i arbetet med att utveckla verksamheten.Du är verksamhetens företrädare såväl internt som externt och har ledningsansvar för din verksamhet, ekonomi och medarbetare inklusive arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar och du rapporterar till områdeschefen. Som en del i ledningsgruppen för ordinärt boende bidrar du aktivt i strategiska diskussioner där vi tillsammans sätter mål och delar erfarenheter för att hela tiden förbättra vår verksamhet. Vi vill att du tillsammans med övriga kollegor i avdelningen långsiktigt lyckas driva en resurseffektiv verksamhet med hög kvalitet där patienten är i fokus.Vi erbjuder dig
• Ett meningsfullt och omväxlande uppdrag där du kan göra skillnad för äldre och deras närstående
• Ett engagerat och kompetent team med högt i tak och nära samarbete mellan kollegor
• Stöd från Kommunledningskontoret inom ekonomi, hr, kommunikation, arbetsmiljö/rehabilitering och IT
• Löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.
Här kan du läsa mer om att arbeta som chef inom vård och omsorg i Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/chef-vard-omsorg/)
Din bakgrundVi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast. Du ska ha gedigen erfarenhet av kommunal primärvård och bör ha yrkeskunskap inom professionen.Erfarenhet från arbetsledande funktion eller ledande uppdrag som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten är ett krav. Har du även chefserfarenhet så är det en fördel, men det är inget krav. Viktigast är att du har ett stort intresse och fallenhet för förändringsprocesser och ledarskap.Du är en samverkansinriktad och driven person som vill göra skillnad! Du är resultatorienterad och samtidigt medveten om teamets betydelse och våra gemensamma mål. Du är en naturlig ledare som drivs av att skapa resultat tillsammans med andra. Du kommunicerar tydligt, skapar förtroende och bygger långsiktiga relationer. Samarbete och samverkan är din styrka och du ser möjligheter där andra kan se hinder.Du har god kunskap om lagstiftning inom hälso- och sjukvården och förstår vikten av att koppla budget och ekonomisk uppföljning till verksamhetens mål och kvalitet. Ledarskapsutbildning är meriterande, men vi värderar framför allt ditt engagemang och din vilja att utvecklas i rollen.Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i svenska, tal och skrift och B-körkort är önskvärt. Vill du bli en viktig pusselbit i vår vårdkedja?Tveka inte att söka - vi uppmuntrar alla som känner igen sig i vår profil att höra av sig. Här får du möjlighet att leda med hjärta och hjärna och göra verklig skillnad i människors liv, välkommen med din ansökan!Vi avser att genomföra 1: a intervjuer via teams 26:e och 28:e november samt 1:a december.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta:Hanna Sandlund, områdeschef, 018-727 64 64Iréne Lavesson, hr-specialist, 018-727 12 91. Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR/SACO, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Ledarna, ledarna@ledarna.se
Fysioterapeuterna, Ewa Larsson, 018-727 72 01Sveriges arbetsterapeuter, Eva-Carin Lindgren, 018-727 84 93Kommunal, 010-442 82 02Vision, Karin Lundborg, 018-727 51 52 Vårdförbundet, 0771-42 04 20Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2025-00830". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
