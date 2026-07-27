Verksamhetschef Hälso- & sjukvårdsorganisationen
Borås kommun / Sjukvårdschefsjobb / Borås Visa alla sjukvårdschefsjobb i Borås
2026-07-27
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
, Bengtsfors
eller i hela Sverige
Vi söker en verksamhetschef till Hälso- och sjukvårdsorganisationen, där du får en chans att tillsammans med en kollega driva Vård- och äldreförvaltningens hälso- och sjukvårdsorganisation.
Vård- och äldreförvaltningen arbetar för att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av drygt 2 600 medarbetare.
Vi står inför en spännande framtid med omställningen till nära vård och framtidens socialtjänst samtidigt som kompetensförsörjningsutmaningen utmanar oss i att ställa om och tänka nytt. För att möta upp dessa utmaningar genomför vi nu en omorganisation med fokus på bättre förutsättningar för förvaltningens chefer och medarbetare samt ett ökat förebyggande arbete. Vi är en förvaltning som gillar att vara i framkant i det vi gör, nu söker vi dig som vara med och utveckla framtidens vård och omsorg tillsammans med oss!
Om verksamheten
I förvaltningens Hälso- och sjukvårdsorganisation arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, farmaceuter, undersköterskor och rehabiliteringsassistenter fördelade i 10 hälso- och sjukvårdsteam. Totalt är vi ca. 300 personer som tillsammans utvecklar den kommunala hälso- och sjukvården för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård, nu och i framtiden. Vill du få en inblick i vår vardag och vad som händer i vår verksamhet, följ oss gärna på Instagram.
Tjänsten utgår från Ramnåsgatan i Borås, som är beläget endast fem minuters promenad från Borås resecentrum med buss- och tågförbindelser. Här sitter vi i fräscha kontorslokaler med närhet till både centrum och det natursköna parkområdet vid Ramnasjön.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef ansvarar du tillsammans med en verksamhetschefskollega för att leda, utveckla och samordna förvaltningens hälso- och sjukvårdsorganisation.
Du har verksamhets-, ekonomi-, arbetsmiljö- och personalansvar för ett antal direkt underställda enhetschefer och leder verksamheten utifrån politiska mål, lagstiftning och förvaltningens strategiska inriktning. I uppdraget ingår att säkerställa en god, säker och personcentrerad vård med hög kvalitet för dem vi är till för.
Du är en viktig del av förvaltningens ledningsgrupp och bidrar aktivt till det förvaltningsövergripande utvecklingsarbetet med ett tydligt helhetsperspektiv.
Uppdraget präglas av omfattande samverkan både intern och externt. Du kommer att arbeta nära verksamhetens chefer och andra nyckelfunktioner samt samverka med andra vårdgivare, inom så väl slutenvård som regional öppenvård, övriga förvaltningar inom Borås stad samt Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen inom hälso- och sjukvård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har chefserfarenhet från större komplex organisation, erfarenhet av att leda chefer meriteras. Vidare ser vi att du har flerårig erfarenhet från hälso- och sjukvårdsverksamhet och god förståelse för de utmaningar och möjligheter som kommunal hälso- och sjukvård står inför. Erfarenhet av samverkan inom nära vård och mellan olika vårdgivare är särskilt värdefull.
Det är meriterande om du har legitimation som sjuksköterska eller annan erfarenhet från legitimerad hälso- och sjukvårdsprofession.
Då vi står inför en utvecklingsresa är det ett krav att du arbetat med förändringsledning och processutveckling i en större organisation. Du är målinriktad och skicklig på att driva förändringsarbete men vet likväl att vägen för att lyckas nå hållbart resultat går genom att skapa delaktighet, följa upp och utvärdera arbetet med involverande parter. Med din analytiska förmåga har du lät för att ta ett övergripande och strategiskt perspektiv på frågor och förstår vikten av att vara strukturerad och planera arbetet långsiktigt.
Ditt ledarskap präglas av tillit, tydlighet och mod. Du leder med ett coachande förhållningssätt men står också för en tydlighet i riktning och mål för dina chefer.
Relationsbyggande är av stor vikt i kommunal verksamhets, du är medveten om dialogens betydelse för att skapa och bibehålla goda relationer och är en duktig kommunikatör och skicklig på att samverka med olika parter.Så ansöker du
Din ansökan med CV och personligt brev skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via Sök jobbet nedan.
Övrig information
Som verksamhetschef blir du en viktig spelare i en förvaltning som vill arbeta i framkant för att göra skillnad för dem vi är till för. Som chef i Borås stad erbjuds du ett gediget chefsutvecklingsprogram i form av löpande utbildningar och ledarskapsutveckling.
I tjänsten ingår inlöst övertid men du har tillsammans med det ett förmånligt flextidsavtal för att kunna förena arbete och privatliv på ett bra sätt. Utöver ett friskvårdsbidrag erbjuds du fri tillgång till våra badhus och fritidsanläggningar. Det finns möjlighet att växla semesterdagstillägget mot extra lediga semesterdagar och du kan tillsammans med arbetsgivaren avsätta extra till pension.
Vill du veta mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Borås stad kan du läsa mer på vår hemsida.
Intervjuer är planerade att genomföras 31 augusti (eftermiddag) och 3 september. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28:2026:067". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
)
501 80 BORÅS Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Nås via Borås stads växel
Fackliga företrädare 033-357000 Jobbnummer
10012583