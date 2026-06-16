Verksamhetschef grundskola, sektor Barn och lärande, Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, Sektor Barn och lärande / Pedagogchefsjobb / Söderhamn Visa alla pedagogchefsjobb i Söderhamn
2026-06-16
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Vill du göra verklig skillnad för barns lärande och framtid i en spännande sektor där helhetsperspektiv står i centrum? Hos oss får du leda grundskolan i en tid av utveckling, där du tillsammans med engagerade rektorer driver kvalitet, likvärdighet och långsiktig förändring. Är du en tydlig ledare med strategiskt fokus och mod att utveckla? – Då kan det här vara ditt nästa uppdrag!
Ditt uppdrag
Som verksamhetschef för grundskolan har du en nyckelroll i att leda och utveckla verksamheten framåt. Du ingår i sektor Barn och lärandes ledningsgrupp där ett starkt helhetsperspektiv präglar det strategiska arbetet.
Uppdraget innebär bland annat att:
• Stödja och utveckla rektorer i deras ledarskap
• Skapa riktning och hålla ihop en komplex organisation
• Säkerställa ett gemensamt fokus i en bred verksamhet
• Arbeta strategiskt med skolans kärnuppdrag – planering, undervisning och bedömning
• Leda och driva reformarbete inom grundskolan
För att lyckas i rollen behöver du:
• Vara tydlig och våga fatta beslut
• Ha mod att prova nytt och driva utveckling framåt
• Ha en stark helhetssyn och kunna prioritera strategiskt
• Ett coachande ledarskap
• Skapa delaktighet utan att tappa riktning
Du har en mycket god kommunikativ förmåga och kan anpassa ditt budskap på ett tydligt och förtroendeingivande sätt till olika målgrupper, såsom media, politiska företrädare, externa intressenter och medarbetare.
Du är en ledare som bygger tillit, skapar struktur och får människor att arbeta mot gemensamma mål.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
• Chefserfarenhet inom skolväsendet
• Erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete
• Examen från rektorsprogrammet
• God kunskap om grundskolans styrdokument
• Mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
• B-körkort
Bakgrund från grundskolan är starkt meriterande, men vi välkomnar dig med erfarenheter från närliggande verksamheter där du har god förståelse för skolans uppdrag.
Beskrivning av arbetsplatsen
Sektor Barn och lärande söker nu en verksamhetschef för grundskolan, ett av tre verksamhetsområden inom en sektor som präglas av stark samverkan mellan flera olika verksamheter, vilket skapar goda förutsättningar för samverkan och helhetsperspektiv kring barns utveckling. Sektor Barn och lärande består av närmare 750 medarbetare och 30 chefer fördelat på tre verksamhetsområden som omfattar förskola, grundskola, anpassad grundskola, myndighet barn och unga, öppenvård/familjeteam, förebyggande enhet, kommunala aktivitetsansvaret, fritidsverksamheten Verkstäderna samt kulturskola.
Därför ska du välja oss
Hos oss får du:
• En stabil och erfaren rektorsgrupp på 12 medarbetare där alla genomgått rektorsprogrammet
• En nytänkande organisation med fokus på kollegialt lärande och nära samverkan med andra verksamhetsområden så som förskola och socialtjänst
• Ett sammanhang där barn och unga står i centrum – på riktigt!
Tidigt i vår rekryteringsprocess låter vi kandidater besvara två tester för att på ett objektivt och opartiskt sätt få fram en kandidatprofil gällande personlighet och problemlösningsförmåga. Resultatet kan sammanfattas som kandidatens potential mot utlyst tjänst och ligger till grund för den fortsatta processen.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss finns hälsoinspiratörer och du har friskvårdsbidrag. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: Förmåner och fördelar - Söderhamns kommun (soderhamn.se)
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns Kommun
(org.nr 212000-2353), https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
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826 80 SÖDERHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Barn och lärande Kontakt
Sektorchef Barn och lärande
Tobias Winterliv tobias.winterliv@soderhamn.se 0270-75408 Jobbnummer
9966091