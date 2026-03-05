Verksamhetschef Funktionsstöd (LSS) och biståndsbedömning SoL/LSS
Vi söker dig som vill bli en del av förvaltningsledningen på Socialförvaltningen i Filipstad.
Som verksamhetschef kommer du att ansvara över samtliga verksamheter inom Funktionsstöd (LSS), biståndsbedömning SoL samt handläggning LSS. I uppdraget ingår också att ta ansvar över vissa förvaltnings- eller kommunövergripande uppdrag. Du kommer att vara en del av omställningen till en mer nära vård där kundfokus, samverkan, engagemang och utveckling är en del av det som vi och du värderar högt. I uppdraget ingår också att vara med och bidra i utvecklingen mot en mer öppen, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Du ser välfärdsteknik och digitala lösningar som en naturlig del av både din och dina verksamheters vardag.Dina arbetsuppgifter
Filipstads kommun söker en engagerad och erfaren verksamhetschef. I denna roll får du ett övergripande ansvar för att leda och utveckla vår verksamhet inom området. Som chef hos oss är du en förebild och en självklar kultur- och värdegrundsbärare. Du har ett stort engagemang och förstår att välmående och motiverade medarbetare är avgörande för att nå goda resultat. En viktig sak för oss är dialog och att ha ett tillitsbaserat förhållningssätt. Du kommer att ansvara för budget, kvalitet, personal, arbetsmiljö och strategiskt arbete för att nå uppsatta mål. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp samt olika styrgrupper och nätverk.Kvalifikationer
Du är utbildad socionom eller har en annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har genomgått en ledarskapsutbildning. Du har dokumenterad erfarenhet från andra ledartjänster där du har haft ansvar över budget, arbetsmiljö, kvalitet och verksamhet. Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Din personlighet är strukturerad, resultatorienterad och målmedveten med en förmåga att samarbeta med andra och att analysera och bidra till lösningen vid komplexa situationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Varmt välkommen med din ansökan!
I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på www.filipstad.se/friskvard
Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på https://movetofilipstad.se/Vi
har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
