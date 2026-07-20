Verksamhetschef förskola tillika skolchef
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2026-07-20
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Vill du leda och utveckla framtidens förskola i en av Sveriges mest ambitiösa kommuner?
Som verksamhetschef för förskolan och tillika skolchef i Sollentuna kommun får du ett strategiskt och betydelsefullt uppdrag med ansvar för att leda, utveckla och följa upp kommunens förskoleverksamhet på huvudmannanivå.
Du har en central roll i att skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning med hög kvalitet där barns lärande, trygghet, utveckling och framtid står i centrum. Uppdraget innebär att du tillsammans med rektorer och övriga chefer driver utveckling, skapar hållbara strukturer och säkerställer att verksamheten vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Våra 19 kommunala förskolor är organiserade i sex rektorsområden där rektorer leder det dagliga pedagogiska arbetet tillsammans med arbetslag och stödfunktioner. Verksamheten präglas av samarbete, erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling mellan förskolorna. I Sollentuna arbetar vi utifrån ambitionen om en stark och sammanhållen skolresa där trygghet, lärande och goda resultat står i fokus. Vi ser förskolan som en central del av utbildningssystemet och utgår från att skolresan börjar i förskolan. Förskolorna arbetar utifrån läroplanens mål och värdegrund med fokus på barns språk, lärande, trygghet och delaktighet.Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef och skolchef leder du förskolan på huvudmannanivå med delegation från nämnden. Du har ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och följa upp kommunens förskoleverksamhet genom rektorer och andra chefer.
I uppdraget ingår att skapa förutsättningar för hög kvalitet, likvärdighet och långsiktigt hållbara verksamheter med fokus på barns lärande, trygghet och utveckling.
Du ansvarar för verksamhetens strategiska utveckling samt för styrning och uppföljning inom kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med skollag, läroplan och politiska mål. Här leder och utvecklar du rektorerna i deras pedagogiska ledarskap och driver utvecklingsarbete utifrån forskning, beprövad erfarenhet och kommunens övergripande mål. Du driver även strategiska utvecklingsinitiativ på förvaltningsnivå och samverkar med interna och externa aktörer, fristående huvudmän och andra förvaltningar inom kommunen.
I uppdraget ingår att ta fram beslutsunderlag och tjänsteutlåtanden samt genomföra utredningar på nämndens uppdrag. Du företräder förskolan i nämndprocesser och i dialogen med den politiska ledningen där du bidrar med både sakkunskap och helhetsperspektiv.
I rollen ingår att företräda arbetsgivaren i central samverkan och bidra till en god och förtroendefull dialog med fackliga organisationer.
Du ingår i utbildningskontorets ledningsgrupp och rapporterar till förvaltningschef. I rollen bidrar du aktivt till hela förvaltningens utveckling. Uppdraget kan även innebära ansvar för annan ledning inom utbildningsverksamheten utifrån organisationens behov och framtida utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg, strategisk och tydlig ledare med god förmåga att skapa struktur, tillit och utveckling i komplexa organisationer.
Du har flerårig erfarenhet av ledarskap på förvaltnings-, huvudmanna- eller strategisk ledningsnivå inom förskola och har att lett genom andra chefer. Du har erfarenhet av budget-, resursfördelnings- och ekonomiansvar på övergripande nivå samt god förmåga att skapa långsiktigt hållbara verksamheter.
Du har genomfört rektorsutbildning och har pedagogisk högskoleutbildning med inriktning mot förskola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Det är meriterande om du genomfört eller påbörjat statlig skolchefsutbildning.
Som ledare är du kommunikativ, relationsskapande och har förmåga att skapa förtroende och god samverkan samtidigt som du är uthållig i förändringsarbete. Du har erfarenhet av att leda systematiskt kvalitetsarbete och kan uppvisa goda resultat i kvalitets- och utvecklingsarbete inom förskola.
Du erfarenhet av, och har god förståelse för, styrning och ledning i en politiskt styrd organisation och du är trygg i samspelet mellan politik, förvaltning och verksamhet.
Du drivs av ett starkt engagemang för förskolans uppdrag och har en god förståelse för de särskilda förutsättningar som präglar förskolans pedagogik och organisation. Här har du förmågan att kombinera strategiskt perspektiv med verksamhetsnära förståelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett utvecklande och betydelsefullt uppdrag där du har möjlighet att påverka och utveckla framtidens förskola tillsammans med engagerade medarbetare och chefer.
Vi erbjuder en organisation med höga ambitioner, stark utvecklingskraft och fokus på hållbar utveckling för både barn, medarbetare och verksamhet.
Du blir en del av en kommun där samarbete, ansvarstagande och nytänkande är centrala delar av kulturen och där vi tillsammans arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för varje barn att lyckas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Tjänsten innebär säkerhetsprövning innan anställning.
Välkommen till Sollentuna – en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna Kommun
(org.nr 212000-0134), https://sollentuna.varbi.com
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 86 SOLLENTUNA Arbetsplats
Sollentuna kommun Kontakt
Björn Kullgard bjorn.kullgard@sollentuna.se Jobbnummer
10007311