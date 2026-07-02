Verksamhetschef för stöd och utveckling
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen / Chefsjobb / Enköping Visa alla chefsjobb i Enköping
2026-07-02
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Vill du vara med och forma framtidens utbildning i Enköpings kommun?
Utbildningsförvaltningen söker en verksamhetschef för stöd och utveckling som vill ta ett strategiskt helhetsansvar för kvalitetsutveckling, elevhälsa och verksamhetsstöd inom hela utbildningsområdet. Som verksamhetschef rapporterar du direkt till förvaltningschef Linda Lindahl och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Tillsammans leder ni utvecklingen av en utbildningsverksamhet som omfattar hela utbildningskedjan – från förskola till vuxenutbildning.
"Jag söker en verksamhetschef som vill vara med och utveckla utbildningsförvaltningen tillsammans med oss. Du får ett brett strategiskt uppdrag, stort inflytande och möjlighet att göra skillnad för barn, elever och medarbetare i hela vår organisation."
– Linda Lindahl, förvaltningschef
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Här arbetar cirka 1 500 medarbetare med ett gemensamt fokus på kvalitet, utveckling och livslångt lärande. Vi är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos Enköpings kommun? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef för stöd och utveckling leder du ett strategiskt verksamhetsområde med ansvar för förvaltningens övergripande utvecklings- och stödfunktioner.
I uppdraget ingår ansvar för:
• Elevhälsa och modersmålsverksamhet genom underställda chefer
• Naturskoleverksamheten
• Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete
• Forsknings- och utvecklingsfrågor
• Omvärldsbevakning, analys och uppföljning
• Samverkan med universitet, högskolor, region och nationella nätverk
Tillsammans med förvaltningschef och övriga verksamhetschefer driver du det strategiska utvecklingsarbetet och säkerställer att nationella styrdokument och politiska mål omsätts till resultat i verksamheterna.
Du har ett övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi, arbetsmiljö och personal samt leder och utvecklar chefer och specialistfunktioner inom ditt område. Uppdraget innebär också att föredra ärenden och presentera underlag för utbildningsnämnden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen med inriktning mot utbildning eller pedagogik
• Genomförd rektorsutbildning
• Flerårig erfarenhet av ledande befattning inom utbildningsområdet
• God erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att leda chefer
• Akademisk vidareutbildning inom pedagogik, skolutveckling eller utbildningsledning
• Erfarenhet av strategiskt kvalitets- och utvecklingsarbete på huvudmannanivå
För att lyckas i rollen är du en tydlig och strategisk ledare med stark analytisk förmåga. Du är van att skapa resultat genom andra, bygger goda relationer och har förmåga att navigera mellan politik, verksamhet och profession. Du trivs i samverkan med såväl interna som externa aktörer och kommunicerar väl i både tal och skrift.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
I denna rekrytering kommer slutkandidater att behöva visa upp registerutdrag "Arbete till en ledande befattning inom kommuner" från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning. Utdraget får inte vara äldre än 6 månader. Här kan du enkelt beställa ditt utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter": https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334481". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings Kommun
(org.nr 212000-0282)
745 80 ENKÖPING Arbetsplats
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Kontakt
Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen
Linda Lindahl linda.lindahl@enkoping.se 0171-625030 Jobbnummer
9990172