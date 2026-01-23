Verksamhetschef för särskilt boende för äldre
Är du en initiativtagande person som har mod, trygghet och en stark värdegrund att driva utveckling för att möta framtidens äldreomsorg? Nu söker vi en verksamhetschef till särskilt boende inom äldreomsorgen!Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef representerar du och företräder förvaltningen gentemot politik och allmänhet. Du leder, utvecklar och styr verksamhetsområdet mot uppsatta mål, politiska beslut och efter givna ekonomiska förutsättningar och ramar.
Verksamhetsområdet består av 7 boenden med 10 underställda enhetschefer. Organisatoriskt är du direkt underställd förvaltningschefen och ingår i den övergripande förvaltningsledningsgruppen. Där medverkar du till att skapa förutsättningar för att både dina och förvaltningens övriga medarbetare ska kunna genomföra sina uppdrag på bästa möjliga sätt. Till din hjälp finns även stödfunktioner som ekonom, kommunikatör, HR-generalist och utvecklare. Vi arbetar aktivt med att utveckla våra chefer bland annat genom interna chefsutbildningar, kommunens chefsforum och förvaltningens chefsutvecklingsdagar.Kvalifikationer
Du har en för uppdraget relevant högskoleutbildning och goda kunskaper inom den lagstiftning som styr vår verksamhet. Vi letar efter en trygg ledare, en förebild, som tidigare haft chefsansvar kopplat till personal-, budget- och arbetsmiljö, med fördel inom vård och omsorg. Det är meriterande om du tidigare varit chef för chefer. Du är professionell med integritet och är tydlig i din kommunikation, där du skapar engagemang och delaktighet genom ett tillitsbaserat förhållningssätt.
Att aktivt driva utvecklings- och förändringsarbete samt systematiskt kvalitetsarbete är ingen nyhet för dig och du är van att arbeta inom en politiskt styrd organisation. Du har ett mål- och resultatorienterat förhållningssätt som du sprider vidare ut till medarbetare och andra i organisationen. Du tar inte bara ansvar för dina frågor inom verksamhetsområdet utan kan se utifrån hela förvaltningens bästa i agerande och beslut. Vi lägger stor vikt vid din förmåga och vilja till ett gott samarbete och samverkan med alla andra du träffar i din yrkesroll.
Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan!
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
Köpings kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
