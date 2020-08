Verksamhetschef för omsorgsföretag sökes. - Assistansporten AB - Sjukvårdschefsjobb i Haninge

Assistansporten AB / Sjukvårdschefsjobb / Haninge2020-08-26Assistansporten AB är ett mindre omsorgsföretag som arbetar med personlig assistans, ledsagning, avlösning och hemtjänst stationerat i södra Stockholm.Våra ledord är respektfullt bemötande, delaktighet och omtanke.Vi söker just nu en verksamhetschef som ansvarar för hemtjänst, avlösning och ledsagning.Du som söker behöver ha en avslutad högskoleutbildning, gärna socionomi eller liknande.Vi har idag cirka 50 anställda inom verksamheterna som finns i Haninge och Tyresö kommun samt kommer från nästa år också levereras i Stockholms kommun.Säkerställa rutiner så att all vår personal känner till domRapportera klagomål, avvikelser och synpunkterSäkerställa att våra rutiner når ut till all vår personalRapporta Lex SarahKontinuerligt och systematiskt se över våra processer och rutiner.Ha möte med representanter från sjukvården, myndigheter och andra intresseorganisationer för att säkerställa god kommunikation och samverkan mellan aktörerna och verksamheten.Kontaktperson mot kommunen och delta i möten anordnade av kommunenPersonuppgiftsansvarigAlla ansökningar sker via e-post.Tjänsten tillsätts i oktober.2020-08-26Sista dag att ansöka är 2020-10-31Assistansporten ABMarkörgatan 1013644 Handen5334568