Verksamhetschef för hälsoprofessionerna i Region Dalarna!
2025-09-19
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du vara med och forma framtidens rehabilitering och stöd till patienter?
Genom en pågående organisationsförändring samlar vi nu Fysioterapiverksamheten, Arbetsterapi- och Kuratorsverksamheten samt Dietist- och Logopedverksamheten under en gemensam verksamhetschef. Låter det spännande? Läs mer om verksamheterna och uppdraget här nedan!
Fysioterapiverksamheten
Fysioterapi Dalarna är en länsövergripande enhet som verkar inom både specialiserad öppen- och slutenvård vid lasaretten i Falun, Ludvika och Mora. Hos oss arbetar cirka 100 medarbetare: fysioterapeuter/sjukgymnaster, rehabiliteringsassistenter, medicinska sekreterare och klinikassistenter. Det finns också fyra första linjens chefer samt en chef med kombinerat uppdrag som verksamhetsutvecklare. Verksamheten samarbetar tätt med patientägande kliniker runtom i länet, sjukvårdsregionalt och nationellt - och inom vissa områden även internationellt.
Arbetsterapi- och kuratorsverksamheten
Hos oss hittar du fyra arbetsterapienheter och två kuratorsenheter i Falun, Ludvika och Mora. Totalt arbetar 83 medarbetare här. Vårt arbete omfattar både arbetsterapeutisk rehabilitering och psykosocialt stöd. På enheten finns 5 avdelningschefer och en verksamhetsutvecklare som tillsammans driver utvecklingen framåt med våra medarbetare. I vardagen får vi dessutom värdefullt stöd av våra tre klinikassistenter, placerade i Falun och Mora.
Logoped- och dietistverksamheten
Här arbetar cirka 60 engagerade medarbetare: dietister, logopeder, medicinska sekreterare och klinikassistent. Det finns också 4 första linjens chefer, en verksamhetsutvecklare samt en administrativ stödfunktion inom verksamheten. Tillsammans ansvarar vi för klinisk nutrition och logopedi vid lasaretten i Falun, Mora, Ludvika och Avesta, inom både sluten- och öppenvård. Dietistverksamheten finns dessutom i primärvården på flera vårdcentraler i länet, medan logopedverksamheten samarbetar nära med barnhälsovården och Dalarnas 15 kommuner kring skolbarn.
Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef leder du de tre verksamheterna tillsammans med 13 erfarna avdelningschefer. Du har personal-, budget- och verksamhetsansvar med målet att skapa goda förutsättningar för hög vårdkvalitet, god patientsäkerhet och effektiv användning av resurser.
En central del av ditt uppdrag blir också att i den pågående organisationsöversynen se över möjliga synergieffekter inom verksamheterna och i samspel med andra enheter - alltid med helhetsperspektivet på hälso- och sjukvården i fokus. På så sätt bidrar du också aktivt till regionens omställning mot en God och nära vård och skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar organisation.
Du är direkt underställd divisionschefen för Division Medicin service och ingår i divisionens ledningsgrupp. Rollen innebär bred samverkan, både internt och externt, med många kontaktytor och goda möjligheter att påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården i Dalarna!
Övrig information
Denna tjänst innebär tillsvidareanställning i din grundprofession med ett tidsbegränsat förordnande som chef i fyra år.
Relevant akademisk hälso- och sjukvårdsutbildning
Gedigen chefserfarenhet, med vana av att leda genom andra chefer
Mycket goda språkkunskaper i svenska
Meriterande
Legitimerad inom någon av de hälsoprofessioner som ingår i de tre verksamhetsområdena
Erfarenhet av att ha drivit förändringsarbeten och verksamhetsutveckling
Vana av att leda olika professioner
Goda kunskaper i engelska
Du är en tydlig och lösningsinriktad ledare som skapar förtroende genom goda relationer och delaktighet. Du ser helheten och formar planer som är både realistiska och förankrade - på kort såväl som lång sikt. Med engagemang och nyfikenhet driver du utveckling, och din självinsikt gör att du tar till dig idéer och feedback för att växa och skapa mervärde. Du har slutligen också en förmåga att påverka och inspirera andra i en positiv riktning.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då ser vi fram emot att få veta mer om dig - varmt välkommen med din ansökan!
Fackliga kontaktuppgifter vid chefsrekrytering
Vision, vision.falun@regiondalarna.se
SACO, saco.dalarna@regiondalarna.se
Kommunal, kommunal.centralt@regiondalarna.se
Vårdförbundet, marion.vaeggemose@vardforbundet.se
Ledarna, ledarna.dalarna@regiondalarna.se
Läkarförbundet, linda.karsberg@slf.se
