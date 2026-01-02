Verksamhetschef, Bräcke hemtjänst Stolplyckan
Vi är Bräcke diakoni, en idéburen stiftelse med över hundra års erfarenhet inom stöd, vård och omsorg.
Vi drivs av viljan att göra skillnad och använder våra överskott för att göra mer för fler, nu och i framtiden. Nu söker vi en verksamhetschef till Bräcke hemtjänst Stolplyckan och Översten. Det här är en roll för dig som vill vara nära verksamheten och leda människor genom förändring med tydlighet och omtanke.
Bräcke Hemtjänst Stolplyckan och Översten
Bräcke hemtjänst Stolplyckan är en del av Bräcke diakonis idéburna verksamhet i Linköping, där vi har ett samlat ansvar för omsorg, sjukvård och rehabilitering i hemmet. Tillsammans med våra tre hemtjänstverksamheter och fyra trygghetsboenden möter omkring 150 medarbetare människor i deras vardag, med fokus på trygghet, delaktighet och sammanhang. Stolplyckan är en hemtjänstgrupp med omkring 40 medarbetare, där närheten till verksamheten är en viktig del av ledarskapet. Här finns goda möjligheter att arbeta tätt tillsammans med gruppen i ett skede som handlar om att stärka arbetssätt, kultur och hållbarhet - både organisatorisk och ekonomisk.
Din roll
Som verksamhetschef har du ansvar för helheten i verksamheten, för personal, ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet. Rollen innebär ett ledaruppdrag där du sätter riktning och skapar stabilitet. Genom tydligt ledarskap och dialog ger du samordnare och medarbetare förutsättningar att ta ansvar i sina roller och lyckas i sitt uppdrag.
I rollen ingår att:
- ta ett aktivt ansvar för ekonomi och bemanning
- bygga fungerande strukturer och rutiner
- samverka med kommun, kunder, anhöriga samt Bräcke diakonis övriga verksamheter
- utveckla kultur, värderingar och gemenskap
Du ingår i ledningsgruppen för äldreomsorg i hemmet tillsammans med andra verksamhetschefer och har stöd från centrala funktioner inom HR, ekonomi och kvalitet samt din områdeschef.
Du är en tydlig och trygg ledare som trivs nära verksamheten och människorna i den. Du har förmåga att skapa struktur och fatta beslut, samtidigt som du är lyhörd och respektfull i mötet med andra. Du är prestigelös, kommunikativ och ser samarbete som en självklar del av ett hållbart ledarskap. Du vill leda i en idéburen organisation där värdegrund och människosyn präglar arbetet.Kvalifikationer
- Kandidatexamen om minst 180 hp inom vård, omsorg eller annat relevant område
- Minst två års chefserfarenhet inom äldreomsorg eller annan SoL-verksamhet
- Minst ett års erfarenhet av arbetsledning med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet
- Erfarenhet från hemtjänst eller hemsjukvård
- God kunskap om gällande lagar och regelverk
- God digital kompetens och systemförståelse
Vill du vara med och leda en hemtjänstverksamhet i förändring - i idéburen regi? Välkommen med din ansökan!
Bräcke diakoni - Hos oss blir du del av något större. På ansökningssidan dyker en film om oss upp och på vår hemsida kan du läsa mer om vårt erbjudande: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/
