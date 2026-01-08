Verksamhetschef Akutkliniken
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete med möjlighet att förändra och förbättra för många patienter tillsammans med engagerade medarbetare.
Akutkliniken består av akutmottagning och akutvårdsavdelning där kliniken tillgodoser medborgarnas behov av akutsjukvård dygnet runt, årets alla dagar.
Akutkliniken har en central roll i samverkan med sjukhusets verksamheter, primärvård, psykiatri, kommuner och polismyndighet för att nämna några. Fokus utifrån klinikens mål är att förenkla och förbättra vårdkedjan för patienter, verka för en god och hållbar arbetsmiljö för medarbetarna och vara en viktig del i länssjukhusets beredskapsarbete.
I rollen som verksamhetschef ansvarar du för klinikens verksamhet, medarbetare och ekonomi samt följer upp mål och resultat. Ditt arbete ska leda till en god och säker vård för våra patienter där värdegrundsfrågorna ligger i fokus. Verksamheten genomsyras av chefer med ett utvecklande ledarskap, vilket innebär att vara ett föredöme som inspirerar och motiverar sin omgivning och skapar delaktighet. Du har personalansvar för fyra avdelningschefer och en bemanningsassistent.
Chefskapet är tidsbegränsat och vi erbjuder tillsvidareanställning i organisationen utifrån din grundprofession.
I denna rekrytering tillämpar vi tester i vårt urval såsom problemlösnings- och personlighetstest som mäter arbetsprestation och beteenden i arbetslivet.
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk examen med inriktning mot hälso- och sjukvård, eller annan utbildning som bedöms relevant för uppdraget. Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av att arbeta som chef/ledare inom hälso- och sjukvård. Har du erfarenhet inom akutverksamhet är det meriterande.
Du är en tydlig och engagerad ledare som har ett positivt förhållningssätt och vågar tänka nytt. Du är strukturerad och har god förmåga till helhetssyn. Som person är du duktig på att samarbeta och skapa goda relationer och ser till att kompetens, engagemang och delaktighet tas tillvara hos medarbetarna. Du arbetar patientcentrerat. Det är även viktigt att du är lösningsorienterad i utvecklings- och förändringsprocesser. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Akutkliniken vid Länssjukhuset i Kalmar tar emot akuta patienter dygnet runt. De vanligaste patienterna är medicin- kirurgi-, ortopedi-, geriatrik- och infektionspatienter. Akutkliniken består av akutmottagningen och akutvårdsavdelningen som är en sjukhusgemensam resurs med 14 vårdplatser. Totalt arbetar cirka 150 medarbetare på kliniken. Kliniken arbetar aktivt med och prioriterar förbättringsarbete.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
