Verksamhetschef
Region Jönköpings län / Sjukvårdschefsjobb / Jönköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Jönköping
2026-07-08
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Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov
Vi söker dig som vill leda och utveckla verksamheten på en medicinklinik med höga ambitioner att skapa vård av högsta kvalitet vid varje patientmöte.
Rollen som verksamhetschef
Som verksamhetschef skapar du förutsättningar för att chefer och medarbetare ska kunna bedriva god och säker vård samt nå uppsatta mål. Du säkerställer att kliniken håller hög kvalitet på vården, har god tillgänglighet samt främjar kostnadseffektivitet. Du ser vikten av och realiserar samverkan och samarbete med övrig specialistsjukvård på våra tre sjukhus samt med länets primärvård och kommuner.
Hälso- och sjukvården står inför flera framtida utmaningar, inte minst kopplat till kompetensförsörjning, tillgänglighet och förändrade vårdbehov. Som verksamhetschef har du en viktig roll att, tillsammans med medicinklinikens ledningsgrupp och samverkansgrupp, leda och vidareutveckla verksamheten.
I uppdraget som verksamhetschef har du det samlade ansvaret för verksamheten, vilket bland annat innefattar kvalitet, kliniska resultat, patientsäkerhet, ekonomi, medarbetare, arbetsmiljö samt utbildning, forskning och utveckling. Till din hjälp finns engagerade medarbetare och däribland biträdande verksamhetschef, läkarchef, vårdenhetschefer, sektionschefer samt controller och HR-partner. Som verksamhetschef är du direkt underställd sjukvårdsdirektören för verksamhetsområde Medicinsk vård och du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Det innebär att du har ansvar för att se till helheten för verksamhetsområdet. Ett gemensamt arbete med kapacitets- och produktionsstyrning pågår inom hela verksamhetsområde Medicinsk vård.
Du erbjuds en tillsvidareanställning på heltid i din grundprofession. Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande på fyra år med möjlighet till förlängning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Medicinkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är en av Region Jönköpings läns största kliniker med cirka 400 medarbetare. Vi bedriver specialistsjukvård för patienter med akuta och kroniska sjukdomar. Klinikens olika specialiteter består av hematologi, nefrologi inkl. dialysverksamhet, neurologi, lungmedicin, endokrinologi, kardiologi, mag-tarm, reumatologi.
Medicinkliniken är dessutom en universitetssjukvårdsenhet som bedriver undervisning för alla våra professioner och med forskning inom flera områden. Kliniken har en starkt positiv utveckling och förbättringsarbeten bedrivs på alla enheter.
Läs mer: Medicinkliniken på Länssjukhuset Ryhov som arbetsplats, Region Jönköpings län (rjl.se) (https://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-lanssjukhuset-ryhov/medicinkliniken-som-arbetsplats/)
Medicinkliniken hör till verksamhetsområde Medicinsk vård, som har verksamhet inom akutsjukvård, ambulanssjukvård, barnhälsovård, barnsjukvård, barn- och ungdomshälsa, geriatrik, hudsjukvård, infektion och medicin. Verksamheterna täcker tillsammans in hela Jönköpings län.
Medicinsk vård har cirka 2 200 medarbetare och ungefär 3,2 miljarder kronor i årlig budget.Publiceringsdatum2026-07-08Profil
Vi söker dig som är utbildad läkare med svensk läkarlegitimation. Du har erfarenhet av att arbeta inom hälso- och sjukvård samt tidigare ledarskapserfarenhet med budget- och personalansvar. Det är en merit om du tidigare har arbetat framgångsrikt som chef och har erfarenhet av att leda i en komplex organisation. Du har ett erkänt gott ledarskap som möjliggör att både medarbetare, chefer och verksamhet utvecklas.
Vi ser också att du har ett tydligt arbetsgivarperspektiv och förmåga att ta ansvar för helheten. Du företräder arbetsgivaren på ett förtroendefullt sätt och bidrar aktivt till utvecklingen av verksamheten och organisationen som helhet. B-körkort är ett krav.
För att trivas hos oss ser vi att du är mål- och resultatorienterad och har uppdraget och verksamheten i fokus. Du har också ett strategiskt tänk och ett brett perspektiv i olika frågor. För att nå framgång ser vi att du arbetar i nära samarbete med andra verksamhetsansvariga inom Medicinsk vård.
Som verksamhetschef har du stark integritet och ett uttalat intresse för samverkan och
"vad som blir bäst för Esther". Egenskaper som stabilitet, tydlighet, engagemang och förmåga att entusiasmera värderas högt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Region Jönköpings län leder genom kvalitet som strategi. Hos oss erbjuds du möjlighet att tillsammans med chefer och medarbetare utveckla verksamheten med målet god och patientsäker vård, god tillgänglighet och en bra arbetsmiljö.
Som ny verksamhetschef får du stöd och support i form av ett introduktionsprogram som är specifikt för verksamhetschefer inom Medicinsk vård. Stöd och support ges också kontinuerligt av Medicinsk vårds stab, inklusive HR och controller. Vi erbjuder även en mentor och du deltar i Region Jönköpings läns chefsutbildningar.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Tycker du att utmaningen att leda medicinkliniken låter spännande och vill veta mer? Kontakta gärna:
• Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör, Medicinsk vård, 0730-28 40 69 eller agneta.stahl@rjl.se
• Åsa Johannesson, HR-chef, Medicinsk vård, 0703-13 58 55 eller asa.johannesson@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser eller rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval kommer att göras löpande och intervjuer planeras till 21-22 september, 1 och 6 oktober.
Sista ansökningsdag är den 23 augusti 2026.
Observera att vi i denna rekrytering önskar att du bifogar ditt CV och ett kort personligt brev, samt besvarar ett antal urvalsfrågor. Eftersom frågorna är en viktig del av vårt urvalsarbete ber vi dig att svara noggrant och beskriva varför just du är rätt kandidat för oss.
Rekryteringsprocessens efterföljande delar är arbetsgivarens andra intervjuomgång, personlighets- och problemlösningstester, arbetsprov, fackliga intervjuer och intervjuer med chefsgrupp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M987/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9997039