Verksamhetschef
Norén & Lindholm AB / Chefsjobb / Fagersta Visa alla chefsjobb i Fagersta
2026-05-06
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norén & Lindholm AB i Fagersta
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
, Hedemora
eller i hela Sverige
Verksamhetschef till HJ Hydraulik i Fagersta
Vill du ta nästa steg i din karriär och leda ett lönsamt, stabilt industribolag med stark lokal förankring? Nu söker vi en verksamhetschef som vill vara med och utveckla HJ Hydraulik i Fagersta - med lojala kunder och god potential att växa.
Om HJ HydraulikVi är ett väletablerat företag med 5-6 medarbetare och en omsättning på cirka 12 miljoner kronor. Verksamheten har en stabil lönsamhet och en stark position på den lokala marknaden, med långvariga kundrelationer inom verkstads- och tillverkningsindustrin. Vår styrka ligger i hög servicegrad, teknisk kompetens och nära kundsamarbeten.
Om rollen
Som verksamhetschef får du ett helhetsansvar för den dagliga driften och blir den naturliga ledaren i organisationen. Rollen är operativ och varierad - du arbetar både nära verksamheten i butik och med kundkontakt, samtidigt som du leder och utvecklar teamet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda, fördela och följa upp det dagliga arbetet
Skapa tydlighet genom mål, struktur och kommunikation
Utveckla kundrelationer och bidra till ökad försäljning
Säkerställa lönsamhet, prissättning och effektiv drift
Vara en närvarande och engagerad ledare för teamet
För rätt person finns på sikt möjlighet att ta ett större ansvar och utvecklas vidare inom bolaget.
Om digVi söker dig som har erfarenhet från industrin och som trivs i en roll där du får kombinera ledarskap med operativt arbete. Du är trygg i ditt ledarskap, tydlig i din kommunikation och har förmåga att skapa struktur och engagemang.
Vi ser gärna att du:
Har tidigare ledarerfarenhet
Har teknisk förståelse, gärna inom hydraulik eller närliggande område
Är affärsmässig och har ett intresse för kundrelationer och försäljning
Är prestigelös och trivs i en mindre organisation där alla bidrar
Har lokal förankring eller god förståelse för kulturen i mindre industrisamhällen
Vi erbjuderEn nyckelroll i ett stabilt och lönsamt bolag
Stor möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Nära samarbete med engagerade och kunniga kollegor
Placering: Fagersta
Låter detta som din nästa utmaning? Välkommen med din ansökan!
Du söker tjänsten på www.norenlindholm.se
eller genom knappen senast den 23:e maj. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som du har möjlighet.
Frågor om tjänsten - ring Anders på 070-77 88 743 eller Simon på 070-77 89 461.
Vår rekryteringsprocessVi värdesätter mångfald och tror att olika perspektiv stärker både människor och organisationer. Hos oss är alla välkomna att söka. I Norén & Lindholms rekryteringsprocess använder vi person- och logiktester som ett stöd för att säkerställa en strukturerad, objektiv och träffsäker bedömning.
Om Norén & LindholmNorén & Lindholm är ett etablerat rekryterings- och interimsföretag med hjärtat i Mälardalen. Vi matchar kompetens med företagens behov, från specialister till ledare. Hos oss är det personliga engagemanget alltid i fokus och vi vill skapa lyckade möten mellan människor och arbetsgivare.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norén & Lindholm AB
(org.nr 556674-5047)
Transportvägen 14 (visa karta
)
737 30 FAGERSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HJ Hydraulik Kontakt
Anders Råberger anders@norenlindholm.se 070-77 88 743 Jobbnummer
9895292