Verksamhetschef
Region Uppsala / Sjukvårdschefsjobb / Tierp Visa alla sjukvårdschefsjobb i Tierp
2026-01-26
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Tierp
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Uppsala
eller i hela Sverige
Tierps vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vill du bli vår nya verksamhetschef för vårdcentralen i Tierp?
Välkommen till Tierps vårdcentral, en av landets största vårdcentraler, med stor och bred verksamhet! Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. För interna sökande utan tidigare chefserfarenhet kommer ett tidsbegränsat förordnande om 3 år att tillämpas.
Region Uppsala som arbetsgivare satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Ditt uppdrag och din kompetens
Som verksamhetschef leder du verksamheten tillsammans med dina gruppchefer i nära samarbete med dina medarbetare. I det fall du inte själv är läkare, har du även?en medicinskt rådgivande läkare att samråda med.?Som verksamhetschef är du direkt underställd verksamhetsområdeschef i verksamhetsområde Tierp. Du tar ett stort ansvar för att tillsammans med verksamhetsområdeschef främja god samverkan med samarbetspartners inom förvaltningen, Region Uppsala, kommuner och andra externa intressenter, samt att vara med och utveckla arbetet mot en effektiv och nära vård.
Du har utbildning inom hälso- och sjukvård och erfarenhet av chefsuppdrag, företrädesvis inom primärvård. I ditt uppdrag har du det fulla ansvaret för verksamhet, ekonomi och personal. Som verksamhetschef planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt. Du är väl införstådd med ditt uppdrag, dina befogenheter och målen för din verksamhet. Att ha ett patientperspektiv är självklart för dig, och du strävar efter att utveckla verksamheten så att vårdcentralen blir ett attraktivt val för länsinvånarna. Ditt fokus på kvalitet bidrar till goda resultat för produktivitet, ekonomi och arbetsmiljö.
Utöver det är du en god förebild, som har förmågan att inspirera till förändring och utveckling samt skapa delaktighet och engagemang på arbetsplatsen. Du är tydlig i ditt ledarskap och därutöver lyhörd, strukturerad och drivande. Genom ditt tillitsbaserade och coachande ledarskap tar du tillvara dina medarbetares olika kompetenser och sprider trygghet i vardagen. Det ska vara attraktivt att arbeta på vårdcentralen!
Vid tillsättningen kommer stor hänsyn att tas till personlig lämplighet, erfarenhet av primärvård och god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
I Nära vård och hälsa vill vi skapa förutsättningar för att du som medarbetare ska må bra, därför erbjuder vi ett generöst friskvårdsbidrag om 3000kr. Vi vill att du ska ha ett hållbart arbetsliv och ger dig därför möjlighet att löneväxling t.ex. till el-cykel, UL-kort eller bil och du som fyllt 40 får extra semesterdagar.
För oss är långsiktighet och trygghet till dig som anställd viktigt, därför ger vi dig ett starkt försäkringsskydd om du skulle bli sjuk, samt ett förmånligt tillägg till dig som är föräldraledig. Vi vet att pensionen en dag kommer för alla våra anställda och betalar därför in till din tjänstepension som del i dina löneförmåner under hela din anställning hos oss. Region Uppsala har dessutom ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare genom att skapa förutsättningar för hållbarhet och trygghet. Läs mer om våra förmåner här.
Som ny chef hos oss, oavsett om du är helt ny i rollen eller om du har tidigare erfarenhet från en annan arbetsgivare, erbjuds du att gå vårt operativa chefsprogram. Programmet ger dig både kunskap, färdigheter och praktiska verktyg i din roll som chef.
Vår verksamhet
Tierps vårdcentral ligger mellan Uppsala och Gävle med goda pendlingsmöjligheter. Från Uppsala går både tåg och bussar en gång i halvtimmen under rusningstid. Vårdcentralen ligger på gångavstånd från stationen. Vi har ca 19 450 listade patienter och vi är ca 100 medarbetare som arbetar i team med alla tjänster inom vårdcentralens uppdrag, inklusive jourmottagningen. Våra patienter är både unga och äldre och bor i Tierp och omkringliggande glesbygd.
Vårdcentralen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Vi vill att du ska trivas och utvecklas hos oss. Därför ger vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter i en stimulerande miljö. Våra vårdcentraler finns i hela länet. Vi arbetar med patienten i multiprofessionella team på vårdcentralen och samarbetar med kollegor på olika vårdnivåer.
Vill du veta mer?
För mer information är du varmt välkommen att kontakta verksamhetsområdeschef Monica Pettersson på telefon: 0293-202 41 eller e-post: monica.b.pettersson@regionuppsala.se
.
Du kan även kontakta representanter från din fackliga organisation via Region Uppsalas växel på telefon: 018-611 00 00.Publiceringsdatum2026-01-26Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Bifoga även kopia av din yrkeslegitimation inom sjukvård och andra handlingar som styrker din erfarenhet och kompetens.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH36/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9705825