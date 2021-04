Verksamhetschef - Individ- och familjeomsorg - Ronneby kommun - Sjukvårdschefsjobb i Ronneby

Hos oss i den moderna kurorten Ronneby kan du bli delaktig i utvecklingen av ett hållbart samhälle med människan i fokus. Ronneby kommun har 29 600 invånare och ligger attraktivt mellan hav och skog. Vi har bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.Inom kommunen jobbar 2 300 anställda för att ge bästa möjliga service till våra invånare, besökare och företagare. Vill du bli en av oss?2021-04-12Hos Ronneby kommun erbjuds du möjlighet att med stor frihet kunna forma och utveckla din verksamhet i en kommun med korta beslutsvägar, där chefer och medarbetare uppmuntras att lära, växa och bidra med kunskap.Som en av två verksamhetschefer på Socialförvaltningen, är du direkt underställd förvaltningschefen. Du ansvarar för verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg vilket bland annat innefattar ansvar för Barn- och familj, Vuxenenheten samt Försörjningsstöd. Inom verksamheten finns fyra enhetschefer.I uppdraget ingår ansvar för ekonomi, personal- och arbetsmiljöansvar samt verksamhetsansvar. Det innebär att du har det övergripande ansvaret för, att med ett brukarperspektiv, styra och leda verksamheten mot uppsatta mål. Du ansvarar för kvalitetssäkring och uppföljning av verksamhetens grunduppdrag samt förändrings- och utvecklingsarbete på så väl kort sikt, som på lång sikt.Du agerar strategiskt och har förmågan att leda och utveckla verksamheten in i framtiden. För att lyckas i ditt uppdrag tror vi att du är strukturerad och välorganiserad med förmåga till att initiera och driva uppdrag, både internt och i samverkan med övriga verksamheter. Du har förmåga att se helheter och kan få människor att växa i sina roller, känna arbetsglädje, stolthet och bidra till verksamhetens utveckling. Vi ser att du har en förmåga att tillämpa lagar och förordningar, utifrån din specifika roll, men också utifrån de villkor som gäller all kommunal/offentlig verksamhet.Du har förmågan att stimulera, engagera och motivera medarbetare till förnyelse och utveckling genom att vara ett gott föredöme, ge stöd och hantera konflikter, samt att uppmuntra till delaktighet och kreativitet. Det är naturligt för dig att jobba med ett tillitsbaserat och coachande ledarskap samt en tro på individens egna förmågor.Du är professionell, skapar engagemang för dina medarbetare. Du är framsynt, kvalitetsmedveten och omvärldsorienterad. Du ser till att mål, mandat och arbetsuppgifter är tydliga för dina medarbetare så att ni tillsammans effektivt når verksamhetens uppsatta mål.Du ska ha högskoleutbildning som socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.Du ska ha tidigare erfarenhet av arbete inom Socialtjänstens olika ansvarsområden och god förståelse för myndighetsutövning.