Verksamhetsassistent vid Livgardesgruppen (Kungsängen)
2025-11-02
Livgardesgruppen (LGG) är en Militärregiongrupp med produktionsansvar för de fyra hemvärnsbataljonerna (23.hvbat - 26.hvbat) i Stockholm. Utöver dessa har LGG även produktionsansvar för; ett hemvärnsunderrättelsekompani, en trafikpluton och en regional ledningspluton. LGG har även uppgifter som krigsförband vilka omfattar leda aktivering av underställda krigsförband samt samverkan och planering med övriga aktörer inom totalförsvaret i Stockholm.
LGG tillhör Mellersta Militärregionen och är grupperad i Kungsängen.
Vid LGG finns möjlighet att i god tid identifiera när huvudverksamheten skall genomföras varför det finns goda förutsättningar för vår personal att planera familjelivet, egen kompetensutveckling samt fysisk träning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som verksamhetsassistent ingår du i Livgardesgruppens stabsgrupp och stödjer såväl chefer som övrig personal med allt från administrativt stöd (bokningar, beställningar, ekonomisk uppföljning) till praktiska sysslor (leveranser, handräckning, transporter och fordonsvård). Stabsgruppen svarar även för att hanterar även Livgardesgruppens administration vilken omfattar mailhantering, informationshantering i såväl sharepoint- som nätverksmiljöer, samt övrigt stabs- och beslutsstöd. Stabsgruppen är ett centralt nav för ledning av verksamheten vid Livgardesgruppen.
• Stödja chefer med beslutsfattning genom att administrera inkommande och utgående ärenden och ekonomisk uppföljning
• Stödja med informationshantering och organisering i anbefallda ledningsstödsystem/informationssystem
• Stödja med utbildning, utveckling och vidmakthållande av informationshantering inom enheten
• Stödja med förberedelser och genomförande av enhetens kurser och övningar
Tjänsten innebär krigsplacering vid Livgardesgruppen.
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieexamen
• B-körkort
• God förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande
• Godkänd militär grundutbildning
• Militära förarbevis
• D-körkort
• Erfarenhet av Hemvärnet
• God datorvana och god förmåga att använda Officepaketet och sharepoint
• Relevant erfarenhet av att arbeta på en stab (kompani, bataljon, taktisk eller operativ ledningsnivå) och i expeditionsmiljö
Relevant erfarenhet av informationshantering och databashantering
Vi söker dig som är lösningsorienterad, ansvarstagande och har förmåga att självständigt driva arbeten framåt. Du är strukturerad i ditt arbete och kan planera och prioritera dina uppgifter även i situationer då det är många bollar i luften och förutsättningarna förändras. För att lyckas i rollen som assistent trivs du att samarbeta med andra och har ett kommunikativt förhållningssätt samt en god förmåga att bygga relationer med andra. Du har lätt för att lära och förstå sammanhang. Du är inte rädd att ta i och hjälpa till där situationen kräver.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid. Tjänsten innebär under vissa perioder helg- och kvällstjänstgöring.
Arbetsort: Kungsängen.
Tillträde: efter överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas.
Nivå/befattning: civilanställning (CVAT)
Upplysningar om befattningen
Har du frågor om tjänsten besvaras dessa på mrm-lgg-kurser@mil.se
Ansökan och urvalsprocess
Urval sker löpande och vi kallar lämpliga kandidater innan ansökningstiden löpt ut.
Facklig företrädare
SACO - Christer Lindberg
SEKO - Anna Löfgren
OFRS - Örjan Jansson
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-01. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. Du anger tre referenser, varav minst en skall vara en tidigare chef till dig, samt motiveras varför du är lämpad för befattningen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.
Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.
Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
