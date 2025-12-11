Verksamhetsassistent till anpassad grundskola
Kiruna kommun, Grundskolor / Barnskötarjobb / Kiruna Visa alla barnskötarjobb i Kiruna
2025-12-11
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kiruna kommun, Grundskolor i Kiruna
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är läraren som får lillebror att läsa sina första ord och fritidspersonalen som skapar skratt efter skoldagens slut. Vi är barnskötare som får någon att växa varje dag och bibliotekarien som för litteraturen nära. Tillsammans så kämpar vi för kunskapen, för meningsskapande och för den roliga vardagen för barn och ungdomar. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för framtiden i Kiruna kommun? Kom och bli en del av gemenskapen på Kultur- och utbildningsförvaltningen.
Vi ser fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Som verksamhetsassistent i anpassad grundskola arbetar du med en eller flera elever/grupper av elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster och i fritidshemmet, i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter beroende på elevens behov. Arbetet sker på uppdrag av ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan och syftar till att skapa förutsättningar som möjliggör att elever får ett lärande, tar till sig nya kunskaper och utvecklas till självständiga individer. Verksamhetsassistenten bidrar till att främja elevernas utveckling. Vi tror och vill att du arbetar för att ge eleven möjlighet att bli så självständig som möjligt utifrån sina förutsättningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieexamen från barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer är lämplig. Det är meriterande om du har erfarenhet av att använda lärverktyg som t.ex. TAKK eller om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i en anpassad grundskola. Det är viktigt för oss att du som söker har ett genuint intresse för barns utveckling och deras vilja att lära. Vi söker dig som har förmåga att entusiasmera och motivera men också är lyhörd för elevens behov. Du har empatisk förmåga, är lugn och tålmodig. Att samarbeta med vårdnadshavare och annan personal är inga som helst problem för dig då vi tror att du har ett lösningsfokus och drivs av ett positivt förhållningssätt. Du bidrar gärna med nya idéer och förslag för att driva arbetet framåt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Vi vill att du bifogar examensbevis till din ansökan.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan, du gör det via länken https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294668". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna kommun
(org.nr 212000-2783) Arbetsplats
Kiruna kommun, Grundskolor Kontakt
Rektor
Annika Andersson annika.i.andersson@kiruna.se 0980-70233 Jobbnummer
9639825