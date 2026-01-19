Verksamhetsassistent & Utvecklingsledare
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Trollhättan Visa alla administratörsjobb i Trollhättan
2026-01-19
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Verksamhetsassistent & Innovations-/Utvecklingsledare - Verksamhet Paramedicin, NU-sjukvårdenPubliceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Vi söker dig som vill kombinera rollen som verksamhetsassistent till verksamhetschef med att vara innovations- och utvecklingsledare.
Tjänsten är fördelad mellan dessa två ansvarsområden och innebär en unik möjlighet att både stötta ledningen administrativt och driva verksamhetens utveckling framåt.Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsassistent arbetar du som ett administrativt stöd i första hand till verksamhetschef men även mot ledningsgrupp. Du samordnar administration, planerar och dokumenterar ledningsmöten, hanterar behörigheter och utvecklar verksamhetens digitala arbetsflöden. Du är en nyckelperson i att skapa struktur och ordning, och bidrar till att verksamheten fungerar smidigt.
Som innovations- och utvecklingsledare hos oss får du en nyckelroll i att driva verksamhetens utveckling framåt. Du omvärldsbevakar, initierar och leder projekt som förnyar och förbättrar våra arbetssätt. Genom att söka finansiering och implementera digitala lösningar skapar du förutsättningar för en modern och effektiv verksamhet. Du inspirerar och möjliggör förändring, och bidrar till att vi tillsammans når nya nivåer av kvalitet och innovation inom specialistsjukvården.Kompetenser
Relevant utbildning inom administration, kommunikation, innovation eller verksamhetsutveckling.
Dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete och projektledning.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Erfarenhet av att arbeta med avancerade funktioner i Office 365, inklusive Copilot AI och andra digitala verktyg för samarbete, automatisering och analys.
Förmåga att driva utvecklings- och innovationsprocesser, gärna med erfarenhet av förändringsledning.
Självgående, initiativrik och strukturerad.
God samarbetsförmåga och relationsskapande.
Intresse för digitalisering och ständig förbättring.
Erfarenhet från arbete inom vård eller hälso- och sjukvårdssektorn är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och har lätt för att skapa kontakt. Du är flexibel, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har ett genuint intresse för att utveckla verksamheten och bidra till en innovativ kultur. Har du dessutom erfarenhet från vård eller hälso- och sjukvård ser vi det som ett extra plus.
Om arbetsplatsen
Vi är en del av Västra Götalandsregionen och arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö med engagerade kollegor och stora möjligheter att påverka och utvecklas.
Övrigt
Intervjuer planeras hållas vecka 7 - så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/110". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Område I, Paramedicin Kontakt
Jonas Blank, Verksamhetschef 010-4351033 Jobbnummer
9690469