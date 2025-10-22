Verksamhetsarkitekt, Kvalitet och verksamhetsstyrning
2025-10-22
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Hos oss får du vara med från början i en spännande utvecklingsresa som gör verklig skillnad för både medarbetare och invånare. Som verksamhetsarkitekt/processutvecklare bidrar du till att skapa struktur, kvalitet och långsiktigt hållbar verksamhetsutveckling.
På enhet kvalitet och verksamhetsstyrning blir du en del av kommunens nav för övergripande kvalitetsfrågor och verksamhetsstyrning. Vi arbetar med att skapa gemensamma strukturer som gör skillnad i vardagen för hela kommunkoncernen.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Vi står mitt i en spännande utvecklingsresa där vi vill arbeta mer samordnat, effektivt och hållbart med verksamhet, information, processer och systemstöd. Nu söker vi två verksamhetsarkitekter som vill spela en nyckelroll i att utveckla vårt arbete med processer och skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling, digitalisering och automatisering. Som verksamhetsarkitekt blir du en viktig motor i utvecklingsarbetet, du får leda arbetet med att utveckla och etablera kommunens processledningsmodell, införa ett nytt processverktyg och stötta kommunens olika verksamheter i att beskriva och utveckla sina processer. Du bidrar i arbetet med att skapa struktur och tydlighet för hur kommunens verksamhetsprocesser, information och systemstöd ska samverka och fungera tillsammans. Du förväntas även förvalta och utveckla arkitekturarbetet så att det på sikt stödjer ett mer heltäckande enterprisearkitekturarbete. Rollen innebär både att arbeta nära kommunens olika verksamheter och att bidra till strategisk styrning och långsiktiga mål.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
• Utveckla, etablera och förvalta kommunens gemensamma arbetssätt för att beskriva och utveckla verksamhetsprocesser tillika processledningsmodell
• Verka som objektspecialist samt delta i upphandling och införande av IT-stöd för processmodellering och visualisering
• Facilitera och leda workshops för kartläggning, analys, förbättring och utveckling av verksamhetsprocesser tillsammans med kommunens olika verksamheter
• Identifiera behov och prioritera insatser som skapar största möjliga nytta och skapa förutsättningar för verksamheterna att förbättra, digitalisera och automatisera sina processer
• Samordna arbetet med processbaserad verksamhetsutveckling och bidra till en helhetssyn. Stötta medarbetare och chefer i metodik, processledning och arkitekturarbete.
Du ingår i ett team som består av verksamhetsutvecklare, kvalitetsledare, processutvecklare och verksamhetsarkitekter som tillsammans med andra tillhandahåller stöd och skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling, kvalitetsledning, ständiga förbättringar, digitalisering, automatisering, systematisk informationsförvaltning samt dokumenthantering. Du arbetar också nära informationsarkitekter och it-arkitekter.Publiceringsdatum2025-10-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen inom informatik, systemvetenskap, företagsekonomi, organisation och ledning eller annan examen som arbetsgivaren bedömer lämplig alternativt minst 10 års yrkeserfarenhet inom nämnda områden. Arbetet kräver att du har erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling i politiskt styrd organisation samt flera års erfarenhet av arbete som verksamhetsutvecklare, processutvecklare, verksamhetsarkitekt, organisationsutvecklare eller projektledare.
Andra erfarenheter som är krav för tjänsten:
• erfarenhet av att leda eller delta i komplexa verksamhetsövergripande och tvärfunktionella utvecklingsinitiativ
• erfarenhet av processbaserad verksamhetsutveckling och att facilitera och leda workshops för att kartlägga verksamhetsprocesser, information och system
• erfarenhet av att förvalta och utveckla fungerande strukturer och ramar för verksamhetsprocesser såsom huvudprocesskarta, arbetssätt, roller och ansvar som fungerar i en helhet tillsammans med informationsförvaltning och it-styrning
• erfarenhet av att förvalta och utveckla processledningsmodell, metod för processkartläggning och informationskartläggning
• erfarenhet av att arbeta i processmodellerings- och verksamhetsutvecklingsverktyg för kartläggning och utveckling av verksamhetsprocesser, information och system.
Har du även erfarenhet av att verka som enterprisearkitekt samt av att arbeta med och ha förståelse för objektstyrning, gärna samverkansmodellen Pm3 ses det som meriterande.
Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter, uppnår resultat. Du arbetar bra med andra människor. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du kommunicerar på ett tydligt sätt. Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Lena Jeremiasen, enhetschef, 018-727 23 98 eller Åsa Crawford, teamledare, 018-726 02 21.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR: Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34, Akavia/Sacorådet: Jonny Eliasson, 018-727 22 12, Sveriges Ingenjörer: Peter Nõu 018-727 16 95, Vision: Liselotte Ehn, 018-727 49 49.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 02.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
