Verksamhetsarkitekt Informatiker
Läkemedelsverket / Datajobb / Uppsala Visa alla datajobb i Uppsala
2026-06-23
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Vår verksamhet
IT på Läkemedelsverket består av enheten för digitalisering (DIG) och enheten för cybersäkerhet, infrastruktur och användarstöd (CIA). DIG har idag av cirka 90 engagerade medarbetare som tillsammans med CIA tar ett helhetsgrepp om myndighetens digitalisering.
Vi arbetar nära verksamheten och levererar tillgängliga, stabila och säkra IT‐stöd som gör konkret nytta. Vi har en relativt stor del egenutveckling och våra team utvecklar kontinuerligt både arbetssätt, teknik och verktyg med fokus på kvalitet, samarbete och lärande. Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Som verksamhetsarkitekt med fokus på informatik/informatiker ansvarar du för att kartlägga, strukturera och kvalitetssäkra Läkemedelverkets information med fokus på verksamhetsområde Medicinteknik. Du arbetar tillsammans med ämnesexperter och andra arkitektroller för att etablera korrekta termer och begrepp samt bygga upp ändamålsenliga strukturer för dokumentation och styrning av informationsmodeller, kodverk och begreppsmodeller.
Du driver och utvecklar arbetet med:
definition och förvaltning av begrepp, terminologi och informationsmodeller
strukturering och kvalitetssäkring av informationsdomäner
spårbarhet, informationsägarskap och styrning av informationsresurser
etablering av processer och beslutsforum för terminologi och begrepp
förändring och harmonisering av befintliga informationsstrukturer
säkerställa att informationsarkitekturarbetet kopplas till verksamhetens mål och förväntade effekter
Arbetet sker i nära samverkan med ämnesexperter, lösningsarkitekter, verksamhetsarkitekter och utvecklingsteam. Du säkerställer att informationsmodeller och begrepp implementeras korrekt i våra tjänster och system, samt att det terminologiska arbetet uppfyller interna riktlinjer och externa regelverk.
Rollen innebär både strategiskt, taktiskt och operativt arbete, där du är en nyckelperson i att skapa en långsiktigt hållbar informationsarkitektur. Läkemedelsverket styrs av svensk och europeisk lagstiftning och våra IT-system är ofta integrerade med både nationella och internationella IT-system, där utbyte med europeiska kontakter och nätverk förekommer.Bakgrund
Vi söker dig som har:
relevant högskoleutbildning inom informatik, informationsarkitektur, systemvetenskap alternativt motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
flera års erfarenhet av arbete som informatiker, informationsarkitekt, verksamhetsarkitekt med fokus på informatik eller motsvarande roll i en organisation med omfattande och komplex informationsstruktur
gedigen erfarenhet av att definiera, dokumentera och förvalta konceptuella och logiska informationsmodeller
erfarenhet av att etablera gemensamma begrepp och terminologi samt driva terminologiskt förändringsarbete
arbetat med att säkerställa interoperabilitet och hög informationskvalitet i system och tjänster
god förståelse för hur informationsmodeller omsätts i tekniska lösningar
mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet från hälso- och sjukvård och/eller life science
erfarenhet av arbete med standarder såsom HL7, FHIR eller andra domänspecifika informationsstandarder
erfarenhet av modelleringsspråk och metoder såsom UML, ER-diagram eller liknande
kunskap om informationssäkerhet, dataskydd (GDPR), lagring och gallring
förståelse för API-design (till exempel REST/JSON) ur ett informationsarkitekturperspektiv
erfarenhet av masterdatahantering (MDM)
Dina personliga egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är strukturerad och analytisk med god förmåga att se helhet och samband. Du har hög pedagogisk förmåga och kan förklara komplexa informationsstrukturer på ett begripligt sätt och är drivande och trivs med att ta initiativ och leda förändringsarbete. God samarbetsförmåga och förtroendeskapande för att förankra förändringar i dialog med både verksamhet och IT. Du är nyfiken på ditt område och bevakar utvecklingen inom informationshantering, standarder och regelverk.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Enheten för Digitalisering
Diarienummer: 2.4.1-2026-046206
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta gruppchef Jonas Timsjö. Till följd av semesterperiod veckorna 26-32 har vi begränsad möjlighet att svara på frågor. Urvalet påbörjas från och med vecka 33. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Växeln når du på 018-17 46 00, vi nås alla per e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkemedelsverket
(org.nr 202100-4078), https://www.lakemedelsverket.se/sv
751 03 UPPSALA Arbetsplats
Läkemedelsverket Jobbnummer
9975755