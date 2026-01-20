Verksamhetsarkitekt
Söderenergi är ett företag med ett starkt miljö- och klimatengagemang som är drivande i utvecklingen av en hållbar cirkulär ekonomi. Med Söderenergis miljötjänst energiåtervinner vi återvunna och förnybara bränslen, och producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Stockholmsregionen. På ett av Sveriges största kraftvärmeverk producerar vi el motsvarande förbrukningen av hushållsel i 100 000 bostäder. Våra 165 engagerade, kompetenta och ansvarstagande medarbetare bidrar till att vi uppfattas som innovativa och branschledande.
Vi är stora nog för att det ska finnas utvecklingsmöjligheter och lagom små för att skapa en familjär känsla. Söderenergi söker utvecklingsorienterade människor med olika kunskaper, insikter och bakgrund, särskilt personer med teknisk förmåga och modet att ställa krav på sin omgivning i enlighet med företagets värderingar.
Vi söker nu en driven Verksamhetsarkitekt som vill vara med och stärka Söderenergis arbete för ett tryggt och hållbart samhälle!
DIN FRAMTIDA ROLL
Som verksamhetsarkitekt får du en nyckelroll i att forma och utveckla vår verksamhetsarkitektur med hjälp av processmodellering och facilitering i nära samverkan med både verksamhet och IT. Du arbetar strategiskt för att säkerställa att processer, informationsflöden och systemstöd är väl sammanlänkade och bidrar till våra övergripande mål. I rollen ingår även ansvar för att administrera och vidareutveckla vårt verksamhetsstödsystem Qualiware, samt att vara objektledare för Verksamhetsstöd enligt pm3. Du är även en viktig utbildare och facilitator inom områden som processmodellering och informationsstrukturering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla och förvalta verksamhetsarkitekturen i linje med organisationens strategiska mål.
Modellera och visualisera verksamhetsprocesser, informationsflöden och målarkitekturer.
Vara systemadministratör för Qualiware, inklusive konfigurering, användarstöd och vidareutveckling.
Driva förvaltningsplanering och prioritering för objektet Verksamhetsstöd enligt pm3.
Ansvara för att etablera och förvalta begreppsmodell och metadatamodell.
Planera och genomföra utbildningar inom processförvaltning, modellering och användning av Qualiware.
Samverka med övriga IT-funktioner och arkitektroller för att säkerställa en sammanhållen verksamhetsarkitektur.
DIN PROFIL
Vi söker dig som är en nyfiken och engagerad verksamhetsarkitekt som drivs av att kombinera strategiskt arbete med praktiskt genomförande. Du brinner för att utveckla och förbättra verksamhetsprocesser och informationsstrukturer och trivs med att ha en central roll där du samarbetar med både verksamhet och IT.
Du är en strukturerad och analytisk person som har lätt för att se helheten och förstå hur processer, system och informationsflöden hänger ihop. Som person är du kommunikativ, pedagogisk och har en naturlig förmåga att förklara komplexa samband för olika målgrupper.
Vi ser också att du har tydliga ledaregenskaper, du är en naturlig ledare som skapar engagemang och får med dig människor i förändringsarbetet. Du motiverar och inspirerar, bygger förtroende och får olika funktioner att arbeta mot gemensamma mål. Du trivs i en roll där du får både strategiskt ansvar och möjlighet att vara en drivande kraft i förändringsarbete.Publiceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
Akademisk examen inom informatik, systemvetenskap, organisation och ledning, eller motsvarande.
Flera års erfarenhet av arbete som verksamhetsarkitekt eller motsvarande strategisk roll.
Goda kunskaper i processmodellering (gärna BPMN eller motsvarande).
Erfarenhet av begreppsmodeller, metadatahantering och informationsstrukturering.
Dokumenterad erfarenhet av att använda och administrera Qualiware (eller annat EA-verktyg).
Erfarenhet av arbete i pm3-styrd förvaltningsverksamhet.
Vi ser det som meriterande om du har certifiering inom TOGAF, ArchiMate eller annan arkitekturmetodik, erfarenhet av utbildning eller workshopledning samt om du tidigare har arbetat inom offentlig sektor.Observera att tjänsten kommer att innefattas av säkerhetsprövning.
VI ERBJUDER DIG
Söderenergi är ett kommunalägt bolag med stort fokus på att leverera goda resultat och bidra till samhällsnyttan och en förbättrad miljö i nutid och för framtida generationer. Bolaget genomsyras av en familjär stämning och en stark vilja och driv till ständig förbättring. Bolaget vilar på starka värdegrunder och du kommer att arbeta med engagerade och kunniga kollegor i ett bolag som ligger i framkant. Intresserad?
Om du är redo att utmana dig själv i en dynamisk och spännande roll inom säkerhet så ser vi fram emot att få din ansökan.Urval kommer att ske löpande och tjänsten kommer att tillsättas snarast möjligen. Söderenergi samarbetar med Capus AB i den här rekryteringen. För mer information om rollen, kontakta Kristina Peltola kristina.peltola@capus.se
