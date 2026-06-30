Verksamhetsansvarig till Mountain Sports
Stiftelsen Idre Fjäll / Chefsjobb / Älvdalen Visa alla chefsjobb i Älvdalen
2026-06-30
, Härjedalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Idre Fjäll i Älvdalen
Verksamhetsansvarig till Mountain Sports
Vi tror att en riktigt bra sportbutik är så mycket mer än produkter på en hylla. Det handlar om att inspirera, skapa upplevelser och ge varje gäst rätt förutsättningar för sin dag på fjället.
Nu söker vi dig som vill ta ansvar för Idre Fjälls uppskattade sportbutik Mountain Sports – en verksamhet med stor betydelse för våra gästers upplevelse och med spännande möjligheter att utvecklas vidare.
Hos oss blir du en del av en organisation som präglas av laganda, engagemang, glädje och omtanke. Vi har höga ambitioner och ett stort hjärta.
Om rollen
Som Verksamhetsansvarig för Mountain Sports har du det övergripande ansvaret för verksamheten och leder den dagliga driften av våra två enheter – sportbutiken på torget och vårt testcenter i backen. Du ansvarar för att skapa en attraktiv, lönsam och gästfokuserad verksamhet där kvalitet, service och upplevelse alltid står i centrum.
Det här är en roll för dig som trivs med att kombinera ett operativt ledarskap med affärsutveckling. Du arbetar nära verksamheten samtidigt som du driver utvecklingen framåt genom att analysera resultat, utveckla sortiment och gästernas upplevelse samt identifiera nya möjligheter för verksamheten.
I detta uppdrag har du även ansvar för att utveckla hela Idre Fjälls merchandise-sortiment och synlighet. Det innebär att du säkerställer ett relevant och attraktivt och produktutbud som både stärker gästupplevelsen och bidrar till verksamhetens helhet.
Du har ett nära samarbete med leverantörer och samarbetspartners kring inköp, sortimentsutveckling och butikens miljö. En viktig del av uppdraget är också att skapa rätt förutsättningar för dina kollegor att lyckas och trivas. Du ansvarar för verksamhetens ekonomi och arbetar aktivt med budget, uppföljning och nyckeltal för att skapa en långsiktigt hållbar och lönsam verksamhet.
Vi söker dig som
Vi söker dig som drivs av att utveckla både affärer, människor och verksamheten. Du trivs i en roll där du får kombinera operativt butiksliv med strategiskt ansvar. Du har erfarenhet från butik och har sannolikt haft ansvar för ledarskap, ekonomi och verksamhetsutveckling i någon form. Har du dessutom erfarenhet från sport-, outdoor- eller besöksnäringen ser vi det som ett tydligt plus.
Som person är du engagerad, lösningsorienterad och har ett starkt gästfokus. Du inspirerar människor omkring dig, trivs med att ta ansvar och drivs av att utveckla både verksamheten och människorna runt omkring dig. Och kanske viktigast av allt – du delar vår passion för fjället och de upplevelser som får våra gäster att komma tillbaka år efter år.
Tjänsten & ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Idre. Tillträde sker enligt överenskommelse. Vill du lära känna oss bättre, besök gärna IF:s hemsida.
Vill du veta mer om rollen är du varmt välkommen att kontakta VD Calle Enarsson.
📧 calle.enarsson@idrefjall.se
Genom Rekryteringslots Dalarna kan vi erbjuda medflyttarservice. Läs mer här: Rekryteringslots Dalarna.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7993199-2078145". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Idre Fjäll
, https://www.jobbaifjallen.se
Idrefjäll (visa karta
)
797 92 IDRE Arbetsplats
Idre Fjäll Jobbnummer
9985371