Verksamhetsansvarig till Aktiv Ungdom Sollentuna
Aktiv Ungdom Sollentuna / Administratörsjobb / Sollentuna Visa alla administratörsjobb i Sollentuna
2025-09-25
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aktiv Ungdom Sollentuna i Sollentuna
Det här är ett fantastiskt jobb för dig som brinner för att barn och unga ska få en meningsfull och rolig fritid! Som person är du positiv, noggrann och serviceinriktad samt har förmåga att hålla många bollar i luften. Vi tror att du motiveras av att arbeta självständigt i en organisation där dina egna arbetsinsatser gör mycket stor skillnad. Ditt arbete gör att barn och ungdomar får något bra och meningsfullt att göra.
Du kommer vissa perioder att ha daglig kontakt med våra ledare och föräldrar till barnen som går kurs, framförallt via mail. Det ställer höga krav på att du är duktig på att kommunicera på svenska och engelska. Du kommer att ansvara för föreningens aktiviteter och planering och utveckling av våra kurser. En viktig del av arbetsuppgifter är medlemsregistrering, göra medlemsutskick, intervjua och att anställa ledare.
Tjänstens omfattning är på ca 70-80% och vi ser gärna att du har en relevant utbildning för arbetsuppgifterna, eller på annat sätt skaffat dig motsvarande erfarenhet. Du har bil och körkort då det periodvis är en del besök hos ledare och kurser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: sollentuna@aktivungdom.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aktiv Ungdom Sollentuna
Sköldvägen 10 (visa karta
)
191 47 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aktiv Ungdom Norrort Jobbnummer
9525512