Verksamhetsansvarig på Infokomp i Jönköping

Work For You I Sverige AB / Pedagogchefsjobb / Jönköping2021-06-29Delar du vår ambition att genom utbildning stärka människors förmåga att påverka sin egensituation? Hos oss möter du motiverade elever och tillsammans med kompetenta ochengagerade kollegor hjälper du dem att nå sina mål.Verksamhetsansvarig på Infokomp i Jönköping2021-06-29Information och Kompetens i Sverige AB, mer känt som Infokomp, bedriver sedan 1993 Komvux och SFI på ett flertal orter runt om i Sverige. År 2014 blev Infokomp en del av Work for you, en av Sveriges ledande aktörer inom arbetsmarknadstjänster och vuxenutbildning. Vår vision är att vi ska vara bäst på att hjälpa vuxna individer att uppnå sina studiemål.För att du ska trivas hos oss är det avgörande att du förutom en passion för pedagogik även delar och efterlever vår värdegrund: Bemötande, Empowerment, Affärsmässighet och Professionalitet. Idag har Infokomp sex fysiska skolor och bedriver distansutbildning på ytterligare ca 30 kommuner igenom upphandlade avtal och auktorisation. Vi är omkring 100 medarbetare och har varje år ca 4500 elever.Om skolan i JönköpingVi bedriver vuxenutbildning inom högskoleförberedande program och fristående kurser på uppdrag av Jönköpings kommun. Vi har funnits i Jönköping sedan 2010 och utbildar varje år ca 1000 elever. I Jönköping är vi idag 14 medarbetare och från och med 2022 kommer vi att utöka vår verksamhet som även kommer att omfatta vuxenutbildning på grundläggande nivå och svenska för invandrare (SFI).Som verksamhetsansvarig har du helhetsansvaret för den dagliga verksamheten, att den fungerar, växer och utvecklas. I ditt arbete leder, samordnar och utvecklar du verksamheten så att den bedrivs effektivt, kostnadsmedvetet och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut. Du har ett personal- och resultatansvar och ansvarar för att enheten är lönsam genom att vara en närvarande ledare samt arbetsleda och coacha medarbetarna.I dina arbetsuppgifter ingår att leda verksamheterna så att lagstiftning, policydokument och riktlinjer efterlevs inom fastlagda ramar. Du ansvarar för det löpande systematiska kvalitetsarbetet där fokus ligger på måluppfyllelse och kundnöjdhet. Du följer regelbundet upp resultatet av våra insatser och säkerställer att vår leverans lever upp till givna villkor och avtal.Som verksamhetschef representerar du företaget utåt, är vår professionella kontakt mot kunden och du ingår i vår företagsledning. Du rapporterar till VD.Din bakgrund / Dina egenskaperVår blivande skolchef har;minst två (2) års arbetsledande erfarenhet (både chefskap och ledarskap) från det reguljära utbildningssystemet (d.v.s. grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola)en akademisk examenen pedagogisk utbildning motsvarande minst 30 hpVidare är du trygg i din roll som ledare och van vid arbete med resultatansvar. För att lyckas i rollen och kunna bidra till vår framgång ser vi att du har lätt för att skapa nya kontakter samt är en prestigelös och målinriktad person. Du har hög digital kompetens.Du är trygg i dig själv och ser positivt på att växla och prioritera arbetsuppgifter. Du är engagerad och trivs i en miljö där människor och pedagogik är i fokus. Som person är du driven, stödjande och organiserad.Vi ser mångfald som en tillgång och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Stor vikt kommer att läggas vid behörighet och personlig lämplighet.Information om tjänstenTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid hos Infokomp, med placering i Jönköping.Vi tillämpar löpande urval och sista ansökningsdag är den 6 augusti.Har du frågor är du välkommen att kontakta:Elin SmedbergVälkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-06Work For You i Sverige AB5837364