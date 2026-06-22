Verksamhetsansvarig | Lernia | Laholm

Lernia Bemanning AB / Chefsjobb / Laholm
2026-06-22


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Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Laholm, Båstad, Halmstad, Örkelljunga, Ängelholm eller i hela Sverige

Våxtorps Möbler har sedan 1985 levererat kvalitetsmöbler med fokus på hantverk, funktion och personlig service.

Våxtorp Möbler ingår i NP Group

NP Group är en industrikoncern som utvecklar och driver specialiserade företag inom bygg- och tillverkningsindustrin, förenas lång erfarenhet med teknisk kompetens och framtidsfokus. Genom hållbara lösningar och ett starkt engagemang skapas långsiktigt värde för både kunder och samarbetspartners.

Är du en driven ledare med erfarenhet från produktion och industri? Vill du arbeta nära verksamheten och ha ett helhetsansvar för drift, personal och resultat? Då kan du vara vår nästa verksamhetsansvarig!

Publiceringsdatum
2026-06-22

Om tjänsten
Som verksamhetsansvarig har du det övergripande ansvaret för produktionen inom vår träindustri. Du säkerställer att verksamheten bedrivs effektivt, säkert och med hög kvalitet. Rollen innebär ett nära samarbete med både produktionsteamet och NPG:s ledningen.
Arbetsvillkor

Placeringsort: Våxtorp

Anställningsform: Heltid, tillsvidare med inledande provanställning

Arbetstider: Dagtid med viss flexibilitet vid behov

Arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga driften i produktionen i fabrikerna tillverkar vi främst material till möbel och köksindustrin

Leda, coacha och utveckla personal

Säkerställa produktionseffektivitet, kvalitet och leveransprecision

Arbeta med förbättringsarbete och optimering av processer

Följa upp nyckeltal, budget och resultat

Arbetsmiljöansvar och säkerställande av säker drift

Planera produktion och resurser

Samverka med underhåll, inköp och försäljning

Kunna hoppa in i produktion vid behov

Om dig

Har erfarenhet av ledande roll inom industri, gärna träindustri

Har god förståelse för produktion, flöden och maskiner

Är en trygg, tydlig och närvarande ledare

Har ett affärsmässigt tänk och drivs av resultat

Är strukturerad och lösningsorienterad

Har god kommunikativ förmåga

Meriterande kvalifikationer

Erfarenhet från hyvleri, sågverk eller träförädling

Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet

Erfarenhet av Lean eller annat förbättringsarbete

Dina personliga egenskaper
Du är kommunikativ, beslutskraftig och har hög drivkraft. Du arbetar strukturerat, har affärsmässighet och god etik i ditt sätt att agera. Vidare är du flexibel, lösningsfokuserad och uppskattar att arbeta i team såväl som självständigt.
Vi erbjuder

En nyckelroll i verksamheten med stort ansvar och inflytande

Möjlighet att utveckla både verksamhet och personal

Stabil arbetsgivare i en framtidsbransch

Engagerat team och god arbetsmiljö

Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag. Vi finns över hela landet och erbjuder möjligheter att utveckla din kompetens och karriär genom varierande uppdrag och interna utvecklingsvägar.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare via e-post: shkodran.zejneli@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.

Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7937900".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Laholms Kommun Teknik-& servicekontoret (visa karta)
312 32  LAHOLM

Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering

Jobbnummer
9973212

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