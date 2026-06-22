Verksamhetsansvarig | Lernia | Laholm
Lernia Bemanning AB / Chefsjobb / Laholm Visa alla chefsjobb i Laholm
2026-06-22
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, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Våxtorps Möbler har sedan 1985 levererat kvalitetsmöbler med fokus på hantverk, funktion och personlig service.
Våxtorp Möbler ingår i NP Group
NP Group är en industrikoncern som utvecklar och driver specialiserade företag inom bygg- och tillverkningsindustrin, förenas lång erfarenhet med teknisk kompetens och framtidsfokus. Genom hållbara lösningar och ett starkt engagemang skapas långsiktigt värde för både kunder och samarbetspartners.
Är du en driven ledare med erfarenhet från produktion och industri? Vill du arbeta nära verksamheten och ha ett helhetsansvar för drift, personal och resultat? Då kan du vara vår nästa verksamhetsansvarig!Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som verksamhetsansvarig har du det övergripande ansvaret för produktionen inom vår träindustri. Du säkerställer att verksamheten bedrivs effektivt, säkert och med hög kvalitet. Rollen innebär ett nära samarbete med både produktionsteamet och NPG:s ledningen.
Arbetsvillkor
Placeringsort: Våxtorp
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med inledande provanställning
Arbetstider: Dagtid med viss flexibilitet vid behovArbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga driften i produktionen i fabrikerna tillverkar vi främst material till möbel och köksindustrin
Leda, coacha och utveckla personal
Säkerställa produktionseffektivitet, kvalitet och leveransprecision
Arbeta med förbättringsarbete och optimering av processer
Följa upp nyckeltal, budget och resultat
Arbetsmiljöansvar och säkerställande av säker drift
Planera produktion och resurser
Samverka med underhåll, inköp och försäljning
Kunna hoppa in i produktion vid behov
Om dig
Har erfarenhet av ledande roll inom industri, gärna träindustri
Har god förståelse för produktion, flöden och maskiner
Är en trygg, tydlig och närvarande ledare
Har ett affärsmässigt tänk och drivs av resultat
Är strukturerad och lösningsorienterad
Har god kommunikativ förmåga
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet från hyvleri, sågverk eller träförädling
Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av Lean eller annat förbättringsarbeteDina personliga egenskaper
Du är kommunikativ, beslutskraftig och har hög drivkraft. Du arbetar strukturerat, har affärsmässighet och god etik i ditt sätt att agera. Vidare är du flexibel, lösningsfokuserad och uppskattar att arbeta i team såväl som självständigt.
Vi erbjuder
En nyckelroll i verksamheten med stort ansvar och inflytande
Möjlighet att utveckla både verksamhet och personal
Stabil arbetsgivare i en framtidsbransch
Engagerat team och god arbetsmiljö
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag. Vi finns över hela landet och erbjuder möjligheter att utveckla din kompetens och karriär genom varierande uppdrag och interna utvecklingsvägar.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare via e-post: shkodran.zejneli@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7937900". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Laholms Kommun Teknik-& servicekontoret (visa karta
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312 32 LAHOLM Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9973212