Verksamhetsansvarig för vinterverksamheten (Ingenjör)
Malmö kommun / Byggjobb / Malmö Visa alla byggjobb i Malmö
2025-08-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20251676 Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
I denna roll har vi det övergripande ansvaret för utförandet av vinterväghållningen på allmän platsmark och du arbetar både operativt och strategiskt för att säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet. Du planerar, leder, följer upp och utvecklar kommunens vinterväghållning och ansvarar för upphandlingar kopplade till verksamheten samt budgetarbete, ekonomisk uppföljning och kostnadskontroll.
I rollen kallar du till och leder möten som rör vinterverksamheten och ansvarar för att ta fram och uppdatera prislistor. Du har löpande kontakt med entreprenörer och samverkar med både interna och externa aktörer. Det finns en tät dialog med verksamhetsansvarig på vår beställarsida för att säkerställa samordning och kvalitet i arbetet. Vid framtida överenskommelser och utvecklingsinsatser agerar du som projektledare och fattar strategiska beslut kring verksamhetens utvecklingsmål. Du ansvarar även för beställning av material kopplat till vinterväghållningen. Ett viktigt inslag i arbetet är att identifiera förbättringsområden samt att ta fram och driva utvecklingsinsatser som ökar kvalitet, effektivitet och samverkan. Dessutom ansvarar du för att utbilda berörda parter i rutiner, arbetssätt och digitala verktyg kopplade till vinterverksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen som högskoleingenjör, eller annan likvärdig utbildning om minst 180 hp som arbetsgivaren bedömer relevant, samt minst tre års erfarenhet inom området.
• Erfarenhet av projektledning eller verksamhetsansvar inom drift- och underhållsverksamhet, gärna vinterväghållning.
• God administrativ förmåga och vana av digitala system och verktyg.
• God kommunikativ förmåga och erfarenhet av att leda möten och samarbeta tvärfunktionellt.
• B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet med att arbeta med upphandling samt om du har erfarenhet av arbete inom offentlig eller kommunal sektor.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och har förmåga att driva verksamhet utifrån både helhetsperspektiv och detaljnivå. Du är trygg i ditt ledarskap, har god samarbetsförmåga och arbetar strukturerat även under tidspress. Du trivs i en roll där du får kombinera teknik, strategi och samverkan.
Om arbetsplatsen
Vi är idag över 700 anställda på Kommunteknik och omsätter ca 1 miljard. Detta är kommuntekniks uppdrag:
Kommunteknik ska tillgodose behovet av en väl fungerande stadsmiljö och erbjuder lokalt miljöanpassade och ekonomiskt effektiva helhetslösningar av drift, underhåll och skötsel inom gator, park och fastigheter samt beredskap och teknisk service.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT-service och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast enligt överenskommelseÖvrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta ovan nämnda kontaktpersoner. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Medin Zekmani medin.zekmani@malmo.se 0768-84 23 54 Jobbnummer
9451627