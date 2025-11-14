Verksamhetsansvarig
Vill du arbeta med att stötta och stärka våldsutsatta? Kvinnojouren i Sundbyberg söker en verksamhetsansvarig!
Kvinnojouren i Sundbyberg är en idéburen ideell förening som arbetar mot våld i nära relationer. Vi verkar genom att ge stöd till kvinnor och barn som är utsatta för våld och hot och genom att sprida kunskap om våld i nära relationer. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och arbetar för ett jämställt samhälle utifrån en feministisk värdegrund.
Kvinnojouren i Sundbybergs arbete bedrivs i dagsläget av en styrelse, ett 30-tal volontärer och en anställd.
Om tjänsten
Du får möjligheten att göra skillnad - ditt arbete hjälper oss att stötta fler kvinnor och sprida kunskap om våld i nära relationer.
Arbetet som verksamhetsansvarig är omväxlande. Uppgifterna varierar mellan att samordna jourens operativa verksamhet, att ge stöd till våldsutsatta, samt att sprida kunskap om vår verksamhet och våld.
Rollen handlar i första hand om att ansvara för stödverksamheten, både vad avser den dagliga samordningen och att kvalitetssäkring av verksamheten genomförs regelbundet.
I rollen ingår att sprida information om vår verksamhet och sakkunskap, t.ex. via sociala medier och webb, att ibland hålla externa föreläsningar och workshops eller delta i relevanta möten och event.
Tjänsten omfattar också att leda verksamhetens volontärer, sammanställa och rapportera statistik och resultat, skriva ansökningar, hålla kontakt med givare m.m. Du kommer i ditt uppdrag även att samverka med andra aktörer inom området.
Vem vi söker
Först och främst söker vi dig som är engagerad och har ett intresse för den roll vi har i samhället och vill vara med att ta ansvar för och utveckla vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi vill att du
Har kunskap om våld i nära relationer.
Har erfarenhet av att hålla i stödsamtal med våldsutsatta personer - både enskilt och i grupp.
Har en utbildning som socionom, beteendevetare eller annan adekvat utbildning, eller arbetslivserfarenhet inom t.ex. socialt arbete med fokus på våldsutsatta.
Har god förmåga att ta ansvar för, leda och strukturera ditt eget arbete, samtidigt som du ser dig som en del av en ideell organisation där vi arbetar tillsammans för att nå våra mål.
Definierar dig som kvinna, eftersom rollen innebär nära kontakt med framför allt kvinnor i en utsatt situation.
Är flytande i svenska i tal och skrift.
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Kan arbeta heltid (100 %).
För att trivas tror vi att du
Tycker att det är spännande och givande att ta dig an en roll du själv har möjlighet att påverka och utveckla.
Vill jobba för och med andra människor och har ett ödmjukt och omsorgsfullt förhållningssätt.
Är ansvarsfull, strukturerad, flexibel och lösningsorienterad.
Kan alternera mellan olika arbetsuppgifter.
Arbetar proaktivt och har förmågan att driva ditt arbete framåt på egen hand.
Är bekväm med att hantera svåra samtal på ett professionellt sätt.
Är bekväm att tala inför publik.
Ser möjligheter snarare än hinder och motiveras av att nå uppsatta mål.
Det är meriterande om du
Har tidigare erfarenhet från kvinno-, tjej-, trans- eller ungdomsjour.
Är bekant med eller har jobbat med Alla Kvinnors Hus samtalsmetodik.
Har fördjupade kunskaper inom genus, våld, intersektionella perspektiv på makt och/eller normkritik"
Har erfarenhet av volontärsamordning och handledning av volontärer.
Har språkkunskaper utöver svenska och engelska.
Arbetsuppgifter
• Leda samtal med stödsökande i enskilda samtalsserier.
• Hålla i orienterande samtal inför och leda samtalsgrupp.
• Rekrytering, utbildning, samordning och handledning av volontärer.
• Hålla i föreläsningar och workshops.
• Leda det utåtriktade arbetet - med hjälp av volontärer planera och genomföra aktiviteter och evenemang, samt skapa innehåll för och uppdatera sociala medier och webbsida.
• Sammanställa underlag till årsrapporter, externa möten, utbildningar, event, medlemsbrev m.m.
• Sammanställa och rapportera aktuell statistik.
• Tillsammans med styrelsen planera för verksamhetens arbete.
• Tillsammans med kassör ha ekonomisk kontroll (inklusive bidragsansökningar och medelshantering).Anställningsvillkor
Arbetsplatsen är förlagd till Sundbyberg, men kan till viss del vara hybrid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning och målstyrd arbetstid, baserat på verksamhetens behov, vilket innebär även kvällstid och enstaka helgdagar. Tillträde enligt överenskommelse, vi ser helst att du börjar så snart som möjligt. Vi är anslutna till paraplyorganisationen Unizon och är kollektivanslutna.
Vi ser fram emot din ansökan!
Välkommen att skicka in din ansökan så fort som möjligt - intervjuer kommer att ske löpande.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till ordforande@kvinnojourenisundbyberg.com
med ämnesraden "Verksamhetsansvarig". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: ordforande@kvinnojourenisundbyberg.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verksamhetsansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kvinnojouren i Sundbyberg Kontakt
Madeleine Stjernlycke Rickmer ordforande@kvinnojourenisundbyberg.com 073-573 08 31 Jobbnummer
9604429