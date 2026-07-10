Verksamhetsansvarig - Teknisk samt operativ styrning
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2026-07-10
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Verksamhetsansvarig – Teknisk samt operativ styrning
Vill du ta en nyckelroll i ett stabilt och växande bolag inom bygg- och anläggningsbranschen? Vi söker nu en affärsmässig och driven verksamhetsansvarig med teknisk kompetens och starkt ledarskap till ett väletablerat företag verksamt inom tunga lyft och komplexa entreprenadprojekt.
Det här är en möjlighet för dig som vill kombinera operativ styrning, projektledning och personalansvar i en verksamhet där säkerhet, kvalitet och teknik står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
I rollen som verksamhetsansvarig arbetar du nära VD och styrelse och blir en central del av bolagets fortsatta utveckling. Du ansvarar för den operativa verksamheten, tillsammans med en Verksamhetsansvarig inriktad mot personal samt ekonomisk styrning från projektstart till avslut och säkerställer att projekt genomförs effektivt, säkert och med hög kvalitet.
Du leder verksamheten tillsammans med övriga funktioner inom ledningsgruppen och arbetar aktivt med planering, uppföljning, kunddialog och personalledning.
Exempel på arbetsuppgifter:
Operativ ledning av projekt och verksamhet
Ansvara för produktion-, tids- och personalplanering
Leda och följa upp projekt från etablering till avslut
Genomföra kundmöten och uppföljningar under projektens gång
Säkerställa att arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetskrav efterlevs
Arbeta enligt ISO-processer och interna säkerhetsrutiner
Genomföra riskanalyser och dokumentation enligt gällande regelverk
Ansvara för att maskiner och utrustning återkommer i rätt skick
Driva förbättringsarbete och utveckla verksamheten tillsammans med ledningen
Vi söker dig som
Har högskoleingenjörs- eller civilingenjörsutbildning inom bygg, anläggning eller liknande
Har erfarenhet av ledande roller inom bygg-, entreprenad- eller anläggningsbranschen
Har erfarenhet av projektledning, verksamhetsstyrning och personalansvar
Har god teknisk förståelse och intresse för maskiner och produktion
Är van att arbeta med säkerhets- och kvalitetsfrågor
Har god systemvana
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet som platschef, arbetsledare eller produktionschef
Erfarenhet av mark- och anläggningsprojekt
Erfarenhet av logistik och resursplanering
Kunskaper i spanskaDina personliga egenskaper
Vi söker en trygg och tydlig ledare med förmåga att skapa struktur, engagemang och laganda. Du är affärsmässig, lösningsorienterad och trivs i en verksamhet där det händer mycket.
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Strukturerad och noggrann
Proaktiv och ansvarstagande
Relationsskapande och kommunikativ
Beslutsför och trygg i ditt ledarskap
Affärsmässig med ett starkt arbetsgivarperspektiv
Orädd och uthållig med hög integritet
Om bolaget
Bolaget är en etablerad aktör inom bygg- och anläggningssektorn med specialistkompetens inom avancerade lyft- och entreprenadlösningar. Verksamheten präglas av hög säkerhetsmedvetenhet, stark laganda och långsiktighet. Företaget står inför en spännande utvecklingsresa med ambition att fortsätta växa och stärka organisationen.Övrig information
Omfattning: Heltid
Hög närvaro på plats krävs
I denna rekrytering samarbetar bolaget med Kraftsam Rekrytering & Bemanning.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Hedberg på agnes.hedberg@kraftsam.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Odengatan 40 (visa karta
)
113 51 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Jobbnummer
9998973