Verksamhetsanalytiker till GD-staben
Integritetsskyddsmyndigheten / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-12-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Integritetsskyddsmyndigheten i Stockholm
Vill du arbeta myndighetsövergripande med verksamhetsanalys och uppföljning? Då kanske du är vår nya analytiker. Vi förstärker nu vår GD-stab och rekryterar en ansvarstagande och initiativrik person som kan bidra till att utveckla vår verksamhet.
IMY:s frågor om dataskydd, innovation och personlig integritet har aldrig varit så aktuella som nu. Genom att verka för att digitalisering och AI är effektiv och säker gör vi skillnad och skapar förutsättningar för en hållbar digitaliserad framtid där våra barn och barnbarn kan ha ett privatliv. IMY är mitt i en utvecklingsresa där både vår organisation och vårt ansvarsområde växer.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsanalytiker på IMY ansvarar du för att ta fram underlag och ge stöd till myndighetens ledning. Du arbetar framförallt med analyser ur ett kvantitativt perspektiv i syfte att följa upp och utveckla verksamheten. Du är också samordnande och drivande i utpekade frågor, till exempel kommer du få ansvar för att utveckla myndighetens system för verksamhetsuppföljning. Du rapporterar till stabschefen som ingår i myndighetens strategiska ledningsgrupp.
Du kommer in i ett spännande skede med omfattande utveckling och expansion inom myndigheten. Med anledning av det behövs förstärkning inom områdena styrning, analys och uppföljning. Som verksamhetsanalytiker kommer du
• producera kvantitativa och kvalitativa underlag av hög kvalitet, självständigt eller tillsammans med andra
• utveckla styr- och uppföljningssystem
• leda och/eller delta i olika interna projekt
• ansvara för vissa delar av och bidra till verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljningKvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen inom ekonomi, statsvetenskap eller statistik, alternativt annan utbildning som myndigheter bedömer är motsvarande. Du har flerårig erfarenhet av liknande roll med organisationsövergripande arbetsuppgifter samt har arbetat med projektledning.
Vi ser att du har mycket god erfarenhet av att skriva, analysera och presentera underlag av hög kvalitet. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har arbetat med Business intelligens samt har erfarenhet av liknande arbete på Regeringskansliet.
Dina personliga egenskaper
För att passa i rollen är du en lösningsorienterad och ansvarstagande person som trivs med att ta initiativ och att driva arbetet framåt. Du har god förmåga att sätta dig in i nya frågor och att omsätta verksamhetsbehov till välgrundade förslag till förbättringar. Du arbetar effektivt även under skiftande förutsättningar och kan leverera olika typer av underlag med rätt kvalitet även under hög arbetsbelastning och med kort framförhållning.
Du tycker om att skriva och har mycket god förmåga att sammanfatta såväl det viktigaste som att formulera rekommendationer. Vidare har du ett utvecklat helhetsperspektiv och kan fokusera på detaljerna när det behövs. Du är prestigelös och har förmåga att hantera frågor av olika dignitet.
Vi söker efter dig som skapar kontaktnät inom myndigheten och har lätt för att bygga tillitsfulla relationer. Du har en god pedagogisk förmåga och kan presentera komplex information på ett begripligt sätt och kan göra det inför grupp. Vidare är du stabil och kan samarbeta lyhört både internt och externt. Du har en god förståelse för den omvärld vi verkar i och hur den påverkar verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att bidra till myndighetens utveckling.
Tjänsten
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. IMY tillämpar sex månaders provanställning. Arbetet utgår från våra trevliga aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm med möjlighet till enskild överenskommelse om hybridarbete. Resor i tjänsten kan förekomma.
Frågor om tjänsten
För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta gärna:
Stabschef: Elin Almqvist, elin.almqvist@imy.se
HR-specialist: Rebecca Svanedal, 08-657 61 05
Facklig företrädare: Olivia Törnell Andersson (Saco-S), 08-515 145 13
Hur ansöker jag?
Sista dag för ansökan är den 9 januari 2026. Din ansökan registrerar du enligt anvisning på imy.se/ledigajobb. Tjänstens referens IMY-2025-19889.
Välkommen med din ansökan!
När beslut om tillsättning har fattats meddelas detta på IMY:s anslagstavla. Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Integritetsskyddsmyndigheten
(org.nr 202100-0050) Jobbnummer
9645916