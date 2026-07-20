Verksamhetsadministratör, Tegs vård- och omsorgsboende
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2026-07-20
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Teg vård- och omsorgsboende ligger vackert vid Umeälven med närhet till fina grönområden. Teg vård- och omsorgsboende består av 101 lägenheter fördelat på 10 enheter. En omfattande ombyggnation och renovering har genomförts i huvudbyggnaden och färdigställdes 2013. Det är en stor arbetsplats med ungefär 125 anställda.
Boendet har ett kafé, en samlingslokal för aktiviteter och underhållning samt ljusrum. Samlingssalen kan bokas av boende/närstående för till exempel födelsedagsmiddagar eller annan samvaro. Närstående har möjlighet till övernattning i ett anhörigrum. Teg är ett kommunalt vård- och omsorgsboende.
Teg vård- och omsorgsboende har en enhet med samisk profil (enhet J). Profilen innebär samiska inslag i både utom- och inomhusmiljön, med bland annat en särskild eldstad, samisk konst och firande av samiska högtider.
Ta dig gärna en rundtur här: Tegs vård- och omsorgsboende - Umeå Kommun
Vi söker nu en verksamhetsadministratör till vårt team! Hos oss får du chansen att arbeta i en inspirerande miljö där gemenskap och kvalitativ vård står i fokus. Vi ser framemot att välkomna dig till teamet. Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Arbetet är brett, exempel på arbetsuppgifter är, men begränsas inte till:
Följa verksamhetsområdets aktuella mål och rutiner, med särskilt fokus på bemanningsrutiner
Vara en god representant för verksamheten i kontakt med medarbetare, anhöriga, boende och samarbetspartners.
Hantering av korttidsfrånvaro i samarbete med Äldreomsorgens Rekryteringscentrum
Arbete i vårt schemasystem Multiaccess samt SharePoint
Stötta vid tekniska och fastighetsrelaterade frågor och vid behov kontakta vår IT-support/fastighetsavdelning
Lägga och hantera beställningar via Beställartorget och Proceedo
Ansvar för praktiska detaljer som passagekort, namnbrickor, arbetskläder och posthantering
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med människor under stressiga förhållanden. Vi ser det som meriterande om du har en administrativ utbildning och erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom beställningar och bemanning. För denna tjänst krävs det goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Du har förmåga att prioritera och kunna arbeta självständigt. Du trivs med att ha mycket kontakt med människor under din arbetsdag och har en god förmåga att hantera många ärenden och kontaktytor samtidigt. Vård- och omsorgsboenden befinner sig så som övriga samhället i en ständig förändring vilket medför att samarbete och flexibilitet är viktigt för att kunna möta upp behovet från verksamheten. Vi tror även att du är en person som vill växa med rollen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Praktisk information
Vi kontrollerar ID på alla kandidater som blir aktuella för intervju.
Du som söker måste vara beredd att uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställning. Beställ det gärna redan nu så att du har det på plats och kan uppvisa det längre fram i processen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 a (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Äldreomsorg, Tegs vård- och omsorgsboende Kontakt
Maria Lindgren, Vision vision.umea@umea.se 090-163343 Jobbnummer
10007746