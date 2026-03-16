Verkmästare till Ystad Traktor & Maskin AB

2026-03-16


Ystad Traktor & Maskin erbjuder en mängd olika produkter inom lantbruk och entreprenad. Vi säljer såväl nya som begagnade traktorer och maskiner.
Ystad Traktor och Maskin har alltid trott på och verkar för ett starkt lantbruk. Det gör vi än idag! Vi hjälper branschen genom att tillhandahålla de maskiner och redskap som krävs för att kunna producera de livsmedel som hela Sverige behöver. Företaget ligger i Ystad och har idag 13 anställda.
Att jobba nära lantbruket - när det verkligen gäller
Att arbeta mot lantbrukssektorn är något speciellt. Det är en bransch med tradition, stolthet och höga krav och för många är lantbruket inte bara ett arbete, utan en livsstil. Under skördesäsong blir det extra tydligt: verksamheten är väderberoende och när maskinerna måste rulla finns det sällan utrymme för väntan. Om en skördetröska går sönder mitt i skörden och regnet är på väg, då behöver det lösas snabbt, och med rätt prioriteringar.
Nu söker Ystad Traktor & Maskin en Verkmästare, då nuvarande verkmästare går i pension.

Om tjänsten
I rollen som Verkmästare får du en nyckelposition i verkstaden där du kombinerar ledarskap, planering, kundkontakt och teknisk förståelse. Du planerar, leder och fördelar arbetet för 5 mekaniker och ser till att vardagen i verkstaden flyter, även när tempot är högt.

Arbetsuppgifter
Planera, leda och fördela arbetet i verkstaden för 5 mekaniker

Ta hand om inkommande kundförfrågningar och tidsbokningar

Lämna prisuppgifter och hantera dialogen med kunder

Via telefon identifiera fel och guida kunden till lösning när det är möjligt

Beställa reservdelar

Sköta garanti- och försäkringsärenden

Fakturering

Planera och boka utbildningar för mekanikerna

Vem vi söker
Vi tror att du har en teknisk bakgrund inom lantbruksmaskiner och en god förståelse för lantbrukets verklighet. Kanske är du mekaniker idag och vill ta nästa steg mot en mer administrativ roll med mycket kundkontakt och ansvar.
För att trivas hos Ystad Traktor & Maskin behöver du vara trygg i dig själv och kunna hålla huvudet kallt när det är mycket, särskilt under säsong.
Vi ser gärna att du är
Teknisk och van vid lantbruksmaskiner

Bekväm i dialog med kunder och gillar att lösa problem

Strukturerad och bra på att planera och prioritera

Stresstålig och stabil när det blir skarpt läge

En lugn, trygg ledare som får teamet att fungera tillsammans

Denna rekryteringsprocess
I denna rekryteringsprocess samarbetar Ystad Traktor & Maskin med HIREQ. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med din ansökan.

Sista dag att ansöka är 2026-04-05
