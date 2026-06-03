Verkmästare till Skadeverkstad
Berners Person - och Transportbilar AB / Inköpar- och marknadsjobb / Östersund Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Östersund
2026-06-03
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Berners Person - och Transportbilar AB i Östersund
, Åre
, Sollefteå
, Sundsvall
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vill du kombinera teknik, ledarskap och kundfokus i en nyckelroll? Vi söker en driven verkmästare som vill vara med och utveckla vår skadeverkstad tillsammans med ett engagerat team!
Om rollen
Som verkmästare hos oss får du en central roll i verksamheten där du dagligen ansvarar för planering, uppföljning och kvalitet i verkstadsarbetet. Du är en viktig länk mellan kunder, tekniker och administration – och bidrar till att skapa ett effektivt och välfungerande arbetsflöde.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Kalkylering av skador
Skadebesiktning
Daglig planering, bokning och uppföljning av verkstadsarbeten
Leda och stötta bilskadetekniker i det dagliga arbetet
Inspirera, coacha och utveckla teknikerna i deras yrkesroll
Om teamet
Gänget som gör jobbet varje dag är 10 skadereparatörer och 4 servicerådgivare som jobbar tillsammans för att lösa våra kunders behov på bästa sätt. Många av medarbetarna har lång erfarenhet och besitter mycket kunskap. Det är ett väl sammansvetsat team som verkligen värdesätter ett gott samarbete, har nära till skratt och alltid vill leverera högsta möjliga kvalitet till våra kunder.
Vi är extra stolt att ha Jennifer i vårt team som precis vunnit yrkes-SM! Här kan du läsa mer om Jennifer!
Vi söker dig som
Har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Har god teknisk kompetens och förståelse för skadeprocesser
Är en naturlig ledare som motiverar och utvecklar andra
Är strukturerad, lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga
Har erfarenhet av Cabas (meriterande)
Vi på Berners erbjuder
Det finns många utvecklingsmöjligheter inom Berners och vi vill att du ska växa med oss! Förutom kontinuerliga utbildningar genom Volkswagen group så får du chansen att utveckla dig och dina kunskaper tillsammans med erfarna kollegor.
Vi erbjuder en arbetsplats med en stark kultur som kännetecknas av vår värdegrund: Glädje, respekt, ansvar, positivitet och engagemang.
Förmåner
Månadslön enligt kollektivavtal och bonus på avdelningsnivå
Kollektivavtalsenlig pension och försäkringar
Friskvårdsbidrag och tillgång till Falcks personalstöd
Möjlighet att ansöka om utbildningsstipendium och sponsring av aktiviteter till hemmavarande barns förening
Personalrabatt på reservdelar, verkstadstjänster, bilvård och bilköp
Möjlighet att leasa förmånscykel via Epassi BIKE
Arbetstider: Ansökan: Ansökan är öppen till 21 juni och vi jobbar löpande med urval och intervjuer så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidaterna.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7832975-2032745". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berners Person - och Transportbilar AB
(org.nr 556026-6008), https://jobb.berners.se
Hovvallsgränd 1 (visa karta
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831 52 ÖSTERSUND Arbetsplats
Berners Jobbnummer
9944115